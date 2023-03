Kaum ein anderer Ego-Shooter wird so stark von Cheatern geplagt wie Escape from Tarkov. Obwohl BattlEye eigentlich dafür sorgen sollte, dass Hacker erkannt werden, und Entwickler Battlestate Games immer wieder massenweise Betrüger an den Pranger stellt, reißen die negativen Berichte nicht ab.

Kürzlich rechnete ein YouTuber aus, dass Hacker in bis zu 60 Prozent der Partien vorkommen. Und eben jener Inhaltsersteller namens g0at unternahm einen besonders kühnen Versuch, Licht ins Dickicht des Cheater-Dschungels zu bringen. Dabei stellte er etwas komplett Unerwartetes fest.

Vanguard unverträglich für Cheater

Wagemutig und vor allem kontrovers war g0ats Versuch deswegen, weil er selbst Cheats in Escape from Tarkov nutzte, um andere Hacker zu entlarven. Schließlich wurde er gebannt, allerdings erst nach langer unerkannter Zeit, wie er in seinem Video behauptet:

In Rücksprache mit einem Cheat-Entwickler habe er dann eine Antwort erhalten, die er nicht erwartet hatte. Er solle das Anticheat-Programm von Riot Games, Vanguard (für Valorant), entfernen, bevor er die Cheats für Escape from Tarkov nutze.

Vanguard soll die Cheats nämlich erkennen können. Das neue Anticheat-System entstand eigens für den Multiplayer-Shooter Valorant und greift tief ins System von Spielern und Spielerinnen ein, um betrügerische Software auf der Kernel-Ebene des Betriebssystems zu lokalisieren. Dafür gab und gibt es viel Kritik.

Berichte darüber, dass Vanguard auch die Cheats anderer Spiele behindern kann, waren uns bis dato nicht bekannt.

Mit dem Entwickler hinter Vanguard sprachen wir im Interview, als es um die Fragen ging, ob und inwiefern KI-gestützte Cheats unser liebstes Hobby bedrohen:

Report zum Thema Cheats Die nächste Generation der Cheats nutzt Künstliche Intelligenz von Christian Just

Was wir dabei auch erfuhren: Die Effizienz eines Anticheat-Programms hängt nicht unbedingt mit der verwendeten Software, sondern oftmals mit der Konfiguration zusammen. So berichten anonyme Cheat-Entwickler im obigen Report davon, dass selbst das beliebte Easy Anti-Cheat mehr oder weniger gut in der Lage ist, Hacks zu erkennen, je nachdem, wie aggressiv und ressourcenreich die Spieleentwickler aufwarten.