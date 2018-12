Der isländische Entwickler CCP Games ist für zwei Dinge bekannt: Eve Online, und dass seine anderen Projekte nie so richtig funktionieren. Das geplante World-of-Darkness-Spiel wurde eingestellt, bevor es jemals großartige Informationen dazu gab. Im VR-Sektor versucht man sich mit Eve: Valkyrie, das derzeitig keinen einzigen Spieler vorweisen kann.

Und dann ist da der Eve-Online-Shooter, der eine ganz eigene Geschichte hat. Dessen neuester Eintrag nennt sich Project: Nova. Die Alpha sollte eigentlich im November starten. Statt eine spielbare Version zu veröffentlichen, legt das isländische Studio den Shooter nun erstmal auf Eis.

Eve Online: Project Nova - Warum der Shooter so skeptisch aufgenommen wird

Auf der offiziellen Webseite des Projektes gibt das Team die Gründe für die vorzeitige Einstellung an. So will man einen würdigen Nachfolger zu Dust 514, dem ersten mittlerweile eingestellten Shooter im Eve-Universum, erschaffen. Ziel soll dabei der Leitspruch »One Universe, One War« sein. Der geht auf die Verbindung von Dust 514 und Eve Online zurück: Spieler des Shooters konnten Orbitalschläge von Spielern des PC-MMORPGs anfordern. In Project Nova fehlten derartige Features bisher allerdings vollständig, waren aber für die Zukunft geplant.

Es war nicht, was die Fans wollten

Wie das Team nun in der neuen Statusmeldung angibt, sprach man mit den Spielern und führte eine Reihe von Untersuchungen in Zusammenarbeit mit externen Partnern durch. Dabei kam der Entwickler zu dem Ergebnis, dass das derzeitige Gameplay nicht der ursprünglichen Vision entspricht. Deswegen wird die Alpha nicht mehr kommen und man begibt sich zurück zur Planungsphase. Das Team erhofft sich so ein besseres Endprodukt.

Auf Reddit äußern sich die Spieler zu dieser Ansage und es wird vor allem eines deutlich: Viele wünschen sich einfach nur den PS3-exklusiven Shooter Dust 514 mit all seinen Stärken und Schwächen auf dem PC. Die Grundlage stieß bei den Fans bereits seinerzeit auf Zustimmung und durch die Verbindung mit Eve Online hatte man ein Alleinstellungsmerkmal. Problematisch war nur die Konsolenexklusivität. Auch bei Nova erhofften sich viele hauptsächlich eine Rückkehr der besonderen Features des PS3-Spiels: Namentlich das Ausrüstungssystem und die Verbindung mit Eve Online.

Das sollte Project Nova liefern: Die geplanten Features der Alpha

Was CCP den Fans letzten Endes präsentierte rief vor allem eine Reaktion hervor: Es ist ein generischer Shooter mit Eve-Skin und wird es schwer haben, gegen große Marken wie Call of Duty und Battlefield zu bestehen. Ähnlich bewertete Kollege Sandro Odak den Titel nach dem Anspielen in unserer Gameplay-Preview.

Nova war Versuch Nummer 3

Es ist nicht das erste Mal, dass CCP seinen Eve-Shooter einstellt und Fans des Projektes könnten bereits ein Deja Vu haben. Versuch Nummer 1 war der bereits genannte Konsolen-Shooter Dust 514, dessen Exklusivität seinerzeit für viel Unmut in der Eve-Community sorgte. Versuch Nummer 2 präsentierte das isländische Team auf dem Eve Fanfest 2014: Project Legion. Das sollte für den PC kommen und erschien wie eine logische Weiterentwicklung von Dust 514. Statt der PC-Spieler war nun aber die Community, die sich um Dust 514 bildete, verwirrt. Denn zugunsten des PC-Spiels gab es auf der Eve-Messe nichts neues zu dem PS3-Titel.

Aus dem Projekt wurde letzten Endes allerdings nichts. CCP stellte es still und heimlich ein und kündigte 2016 Project Nova auf Basis der Unreal Engine 4 an. Schon damals waren die Spieler allerdings skeptisch. Immerhin war es das bereits dritte Shooter-Projekt von CCP. Die jetzige Einstellung kommt zudem besonders überraschend: Schließlich liefen bereits die Anmeldungen für die Alpha-Version und noch im April sprach CCP davon, wie die Spieler noch dieses Jahr definitiv selbst randürfen. Vor einem Monat wurde das Team gar konkret und gab den Start der Alpha für November bekannt. Was nun aus Nova wird, ist unbekannt. Möglicherweise taucht es in Zukunft unter neuen Gewand wieder auf, oder verschwindet von der Bildfläche wie seinerzeit Project Legion.

