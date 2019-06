Im Laufe des holprigen Releases von Fallout 76 letztes Jahr kam es auch zu einigen Problemen mit den Inhalten der Power Armor Edition: Statt einer versprochenen hochwertigen Segeltuchtasche gab es nur eine aus billigen Nylon.

Der Publisher kündigte dann an, die richtigen Taschen nachzuproduzieren. 7 Monate nach Release des Spiels ist es nun soweit und die Käufer erhalten das versprochene Produkt.

Käufer der Power Armor Edition fangen an zu berichten, dass sie mittlerweile die Canvas-Taschen erhalten haben. Auf Twitter postete Nutzerin Mooncrests ein Vergleichsbild zwischen dem alten und dem neuen Sammlerstück. Der ebenfalls in der Sonderedition enthaltene Helm soll zudem wie versprochen in die nun gelieferte Tasche passen. Bei der alten war das nicht der Fall.

After months of silence my @Fallout 76 Canvas bag v2.0 arrived. The quality is much better overall, comparison below with the original bag at the top. And yes, the helmet does fit inside the new one. pic.twitter.com/b0mBa3sdZk