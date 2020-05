Lust auf Half-Life: Alyx, aber kein VR-Headset zur Hand? Ein Modder hat die gesamte Eröffnungssequenz aus dem Shooter von Valve in Far Cry 5 äußerst detailgetreu nachgestellt und bietet die Map zum Download an. So könnt ihr zumindest einen kleinen Teil des Spiels ganz ohne VR spielen.

Das bietet Far Cry: Alyx

Ihr startet auf dem Aussichtspunkt von Alyx in City 17 mit Blick auf die Zitadelle und könnt dieses Gebiet komplett frei erkunden. Der Modder dachte auch daran, kleine Details wie das Radio oder die Schwämme in Alyx' Unterschlupf hinzuzufügen. Aufgrund der Engine von Far Cry 5 könnt ihr mit ihnen jedoch nicht herumspielen wie im Original.

Einige Unterschiede gibt es: Während Half-Life: Alyx das erste Level viel mehr dazu nutzt, euch mit den VR-Mechaniken vertraut zu machen, stehen in der Far-Cry-Map Schießereien an der Tagesordnung. Nachdem ihr euch gegen einen Angriff von feindlichen Soldaten zur Wehr setzt, geht es in einen Fahrstuhl und die Mission endet.

Far Cry 5 Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx ohne VR

Wer Half-Life: Alyx komplett ohne VR durchspielen will, der muss auf andere Mods zurückgreifen. Wie Valve bereits vorhergesehen hat, schafften es einige Fans, die Abhängigkeit zu entfernen. Das funktioniert jedoch nicht ganz so reibungslos wie mit einem entsprechenden Head-Mounted Display.

Einen kompletten Rundgang durch City 17 könnt ihr hingegen in Minecraft unternehmen. Die Modder nezoGG und Saul357 arbeiten derzeit an einem Nachbau der dystopischen Stadt und können ebenfalls einige Szenen vom Start des Spiels vorweisen.

Weitere Projekte gehen hingegen einen anderen Weg und versuchen beispielsweise, Half-Life 2 in die Engine von Half-Life: Alyx zu portieren, um euch so die Geschichte von Gordon Freeman in VR erleben zu lassen.