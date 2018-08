Nachdem Cristiano Ronaldo Anfang Juli von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt ist, war unklar, was aus dem Cover von FIFA 19 werden soll. Schließlich sollte der Portugiese auch in diesem Jahr als Coverstar von EA Sports Fußballsim herhalten. Allerdings zierte in den ersten Cover-Artworks, die bereits Anfang Juni erschienen waren, noch das Real-Madrid-Logo die Brust von CR7. Bis jetzt!

Nun hat EA Sports nämlich die offizielle Homepage von FIFA 19 erneuert, sodass Ronaldo dort nun das Trikot von seinem neuen Club Juventus Turin trägt. Dementsprechend bleibt der amtierende Weltfußballer offensichtlich Coverstar und bekommt einfach ein neues Jersey übergezogen.

Und das wohl im wahrsten Sinne des Wortes: Denn auf dem neuen Artwork sehen wir Cristiano Ronaldo in exakt derselben Pose wie auf dem alten Artwork. Daher liegt die Vermutung nahe, dass EA Sports einfach nur ein wenig Photoshop eingesetzt hat, um das neue Bild zu erstellen. Aber das können wir an dieser Stelle natürlich nicht mit Sicherheit kontrollieren.

Auf das finale Cover von FIFA 19 müssen wir noch warten

Soviel zum Thema Cover-Artwork. Wie jedoch das tatsächliche Spiele-Cover aussehen wird, ist bislang weiterhin unklar. Auf der offiziellen Webseite von EA Sports sehen wir nämlich nach wie vor das alte Cover, auf dem Ronaldo noch im Real-Trikot neben dem Brasilianer Neymar steht.

Bleibt also abzuwarten, wann die Entwickler auch hier das Trikot von CR7 austauschen, oder ob uns womöglich doch noch ein völlig neues Cover erwartet. Bis dahin könnt ihr euch aber schon mal darüber informieren, was euch alles in der kommenden Fußballsim von EA Sports erwartet. Die vier größten Gameplay-Neuerungen sowie unsere ersten Anspiel-Eindrücke findet ihr nämlich in unserer ausführlichen Preview zu FIFA 19.

