FIFA 20 TOTW 5: Im Team of the Week 5 landen Kane & Lewandowski

EA Sports hat das neue Team of the Week für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 bekannt gegeben. Zu den 23 Spielern des TOTW 5 gehören mit Harry Kane und Robert Lewandowski gleich zwei Spieler, die ein In-Form-Rating von 90 erreichen.

Aus der Bundesliga steht neben Lewandowski nur noch ein weiterer Spieler Team der Woche: Weston McKennie vom FC Schalke 04 (81). Das größte Werte-Upgrade bekommen diesmal zwei Kicker von der Bank. Der Chineses Yang Xu (75) und der Schotte Harry Sputtar (71) steigern ihr Rating um jeweils zehn Punkte.

Top-Aktuell: FIFA 20 liefert mit dem Title Update 4 endliche einen Fix für den Karrieremodus

Das ist das TOTW 5 von FIFA 20

Startelf:

Torwart: Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica) - 88

IV: Shane Duffy (Brighton & Hove Albion, Irland) - 82

IV: Marcos Acuna (Sporting Lissabon, Argentinien) - 84

LV: Lucas Digne (FC Everton, Frankreich) - 85

ZM: Miralem Pjanic (Piemonte Calcio) - 87

ZM: Ilkay Gündogan (Manchester City, Deutschland) - 86

ZM: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool, Niederlande) - 86

ZM: Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergamo, Ukraine) - 82

LF: Denis Cheryshev (FC Valencia, Russland) - 82

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur, England) - 90

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Polen) - 90

Auswechselspieler:

Torwart: Kasper Schmeichel (Leicester City, Dänemark) - 85

IV: Amir Rrahmani (Hellas Verona, Kosovo) - 78

ZM: Weston McKennie (FC Schalke 04, USA) - 81

ZM: John McGinn (Aston Villa, Schottland) - 81

ST: Omar Al Soma (Al Ahli, Syrien) - 82

ST: German Cano (Independiente Medellin, Argentinien) - 82

ST: Alan Kardec (Chongqing Lifan, Brasilien) - 81

Reservespieler:

IV: Harry Sputtar (Fleetwood Town, Schottland) - 71

ZOM: Eljif Elmas (SSC Neapel, Mazedonien) - 78

ST: Kim Shin Wook (Shanghai Greenland Sheghua, Südkorea) - 78

ST: Nicky Maynard (Mansfield Town, England) - 75

ST: Yang Xu (Tianjin Quanjin, China) - 75

Achtung Mikrotransaktionen:

An dieser Stelle müssen wir euch wieder einmal davor warnen, die TOTW-Spieler nur in Kartensets zu suchen. Der Ultimate Team Modus von FIFA 20 bietet nämlich viele Mikrotransaktionen und unfaire Pay2Win-Mechaniken. Sucht eure Lieblingsspieler deshalb lieber direkt auf dem FUT-Transfermarkt und kauft sie dort für die Ingame-Währung FIFA-Coins, statt Echtgeld für die zufällig befüllten Sets auszugeben.



Wie absurd das Pay2Win von FIFA ist, zeigte Anfang 2019 zum Beispiel das Team of the Year: Selbst im teuersten Kartenpaket lag die Wahrscheinlichkeit, einen der starken TOTY-Spieler zu finden, bei unter einem Prozent.

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine schwarze »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch. Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Das waren die Predictions für das TOTW 5 von FIFA 20

Predictions-Startelf:

Torwart: Kasper Schmeichel (Leicester City, Dänemark) - 85

IV: Leonardo Bonucci (Piemonte Calcio, Italien) - 87

IV: Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt, Österreich) - 83

LV: Lucas Digne (FC Everton, Frankreich) - 85

ZM: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool, Niederlande) - 86

ZM: Ilkay Gündogan (Manchester City, Deutschland) - 86

ZM: Miralem Pjanic (Piemonte Calcio) - 87

LF: Denis Cheryshev (FC Valencia, Russland) - 82

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur, England) - 90

ST: Romelu Lukaku (Inter Mailand, Belgien) - 86

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Polen) - 90

Predictions-Auswechselspieler:

ZM: Weston McKennie (FC Schalke 04, USA) - 81

ZM: John McGinn (Aston Villa, Schottland) - 81

ZM: Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergamo, Ukraine) - 82

RM: Junya Ito (RC Genk, Japan) - 81

ST: Memphis Depay (Olympique Lyon, Niederlande) - 86

ST: Alan Kardec (Chongqing Lifan, Brasilien) - 81

ST: German Cano (Independiente Medellin, Argentinien) - 81

Predictions-Reservespieler:

ST: Jamie Maclaren (Melbourne City, Australien) - 79

ST: Nicky Maynard (Mansfield Town, England) - 76

ST: Marcus Forss (AFC Wimbledon, Finnland) - 73

ST: Kim Shin Wook (Shanghai Greenland Sheghua, Südkorea) - 80

ST: Yang Xu (Tianjin Quanjin, China) - 75

