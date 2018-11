Statt neuer Infos zu den kommenden DLCs gab es im Stream zu Final Fantasy 15 komplett überraschend die Ansage, dass drei der vier Zusatzinhalte gestrichen wurden. Nur Episode Ardyn wird noch erscheinen.

Grund dafür ist, dass Hajime Tabata, Game Director von Final Fantasy 15, nicht nur das von Square Enix gegründete Studio Luminous Productions, sondern auch Square Enix als solches verlässt.

Eigentlich erwarteten die Fans, dass es während der Sonderankündigung zu Final Fantasy 15 neue Informationen zu den DLCs Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis geben wird. Stattdessen gab es eine Textnachricht von Direktor Hajime Tabata. Der wandte sich mit folgenden Zeilen an die Fans:

"An alle, die diese Sendung sehen: Hallo. Tabata hier. Seit dem Release von Final Fantasy 15 sind mittlerweile ganze zwei Jahre vergangen. Und ich glaube, dass wir so weit gekommen sind, liegt nur an euch loyalen Fans. Ich danke euch von tiefstem Herzen. Heute habe ich eine persönliche Ankündigung an euch alle. Ich, Hajime Tabata, habe Luminous Productions und Square Enix am 31. Oktober 2018 verlassen.



Ich konnte bei Square Enix viel Erfahrung sammeln und es bedeutete mir jedesmal viel, wenn ich Teil von etwas war. Final Fantasy 15 war ein besonderes Projekt für mich und ich gab dafür alles. Deswegen nutze ich diese Chance, um mich an alle Fans auf der Erde zu wenden und meinen Abgang von Square Enix bekannt zugeben."