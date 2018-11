Playground Games werkelt weiter an Forza Horizon 4 und wird im Laufe des Novembers das dritte Service-Check-Update veröffentlichen. Auf der offiziellen Webseite gingen die Entwickler ins Detail und verrieten, welche Neuerungen demnächst verfügbar sein werden.

So wird es im Rahmen der »Horizon Festival Challenges« insgesamt 12 saisonale Meisterschafts-Events geben, die mit einem Gesamtgewinn von 3,6 Millionen Credits locken. Spieler müssen gegen Drivatars antreten oder gegen echte Mitspieler. Playground verspricht, dass man für jedes Event sein Fahrzeug weise auswählen und upgraden muss, um eine Chance zu haben.

Daneben vergrößert der Ingame-Shop sein Sortiment um weitere Anpassungsoptionen für die eigene Karre. Das Lieblingsgefährt lässt sich mit 41 neuen Radfelgen von 22 Herstellern verschönern. Zudem gibt es vier neue Wagen für jeden Spieler von Forza Horizon 4 und acht weitere Benzinschlucker für Car-Pass-Besitzer.

Die Entwickler schrauben auch an der generellen Performance und wollen, basierend auf Community-Feedback, eine Reihe von Verbesserungen implementieren. Genauere Informationen dazu teilten sie allerdings nicht mit.

Es wird stürmisch in Forza Horizon: Erste Erweiterung "Fortune Island" hat Release-Datum

Aktuellen Patch Notes

Schon in der letzten Woche beseitigte ein Patch einige Probleme und Bugs in Forza Horizon 4. So sollte nun der Erfolg »Rennkunst und Krempel« richtig funktionieren, sobald Spieler alle Scheunenfunde restauriert haben. Im Fotomodus werden jetzt Fahrzeuge korrekt angezeigt und einige Matchmaking-Wehwehchen im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen sollten ab sofort der Vergangenheit angehören. Die kompletten Patch Notes (auf Englisch) findet ihr unterhalb dieser Meldung:

Version Number

PC: 1.210.773.2

Xbox: 1.210.773.0

Cross Platform Fixes

Fixed a bug where some players were not being awarded "Antique Restorer" achievement, despite having collected all the Barn Finds.

Updated the reward for Winter trial to make the Green Morph Suit clothing item available to players.

Fixed a bug where players were unable to get their vehicle reset (either through flipping, or missing a checkpoint) during Team Adventure.

Prevent cars from appearing ghosted whilst in Photo Mode.

Fixed a bug where Drivatars were all showing as Wristband Level 1 in race results screens.

Fixed an issue where completing a Route Blueprint event would leave the player at the end of the on-disc route, rather than the blueprinted route.

Route Blueprint fliers now show "Custom Route" to distinguish then from other Blueprints.

Added a Report button to Designs, Tunes, Photos, Vinyls in the Creative Hub menu.

Fixed an issue where some players were not prompted to join the session.

Reduced the chance of sessions failing to start in Ranked Team Adventure following successful matchmaking.

General Stability improvements.

PC Fixes

Fixed a bug where changing visual presets with framerate set to >60 will result in mismatch between framerate and UI in-game after a reboot.

Wheel Fixes

Fixed a bug where users were unable to navigate menus after clearing a custom wheel profile.

Fixed Multi-USB device saving action map issue.

Fixed Fanatec Clubsport 2.5 (RdV 310, FwV 446) wheel settings don't save on game restart.

Forza Horizon 4 - Screenshots ansehen