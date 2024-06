Im Game Pass gibt's jetzt zwei tolle Rollenspiele quasi gratis, die sonst über 100 Euro kosten

Mit einem Haps sind die im Mund: Im Game Pass gibt's jetzt zwei große Rollenspiele für lau.

Wer den Microsoft Game Pass auf PC oder Xbox abonniert hat und auf Oldschool-Rollenspiele steht, der sollte sich die nächsten Wochen nichts vornehmen. Denn ab sofort gibt's zwei riesige JRPGs von Publisher Square Enix für Game-Pass-Besitzer frei Haus.

Falls ihr genau darauf gewartet hat, spart ihr jetzt eine Menge Geld: Octopath Traveler 1 und 2 kosten auf Steam jeweils rund 60 Euro, das Game-Pass-Abo gibt's bereits für einen Euro im ersten Monat (etwa zehn Euro für jeden weiteren).

Anlass ist die Veröffentlichung der Spiele für PlayStation 5/4 (Octopath Traveler) beziehungsweise Xbox Series X/S und Nintendo Switch (Octopath Traveler 2). Damit ihr wisst, worauf ihr euch beim Download einlasst und ob die Octopath-Rollenspiele eure Zeit wert sind (und eure Abo-Gebühren für den Game Pass), stellen wir sie euch im Folgenden kurz und prägnant vor.

Was taugen die Octopath-Rollenspiele, die jetzt im Game Pass erscheinen?

Octopath Traveler 2018 für die Switch und wurde drei Jahre später unter anderem für den PC portiert. Das JRPG hat einen unverwechselbaren Grafikstil, der an eine Art Tilt-Shift-Effekt erinnert: Die an 16-Bit-Klassiker angelehnten Figuren und platten 2D-Objekten sind in einer traumhaft inszenierten 3D-Welt arrangiert.

Diese ist ein eher klassisches Fantasy-Szenario voller Dörfer und Städte, jede mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre. Ein hervorragender, von einem Orchester eingespielter Soundtrack begleitet euch auf euren Reisen.

Spannend: Wie der Name schon andeutet, dreht sich im Spiel alles um die acht Einzelgeschichten der ebenso vielen rekrutierbaren Party-Mitgliedern. Mehr dazu lest ihr im GameStar-Test von Octopath Traveller, in dem der erste Teil aus respektable 80 Punkte erhielt.

Genau wie der generell als besser empfundene Nachfolger setzt Octopath Traveller auf rundenbasierte Gefechte, bei der die Initiative der Kämpfer und das Ausnutzen der Schwächen von Gegnern eine Schlüsselrolle spielen. Fazit: Die beiden JRPG bieten zusammen weit über 100 Stunden Spielzeit und Fans des Genres dabei eine tolle Zeit.