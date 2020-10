Genshin Impact: Klee wird wohl der nächste Held, das sind ihre Skills

Direkt mit dem Launch von Genshin Impact startete ein Event, bei dem ihr eine größere Chance hattet, Venti zu bekommen. Das nächste so genannte Banner steht bereits vor der Tür. Und es gibt Hinweise darauf, wer der nächste Charakter wird. Zudem kündigte der Entwickler neue kurzfristige Login-Boni an.

Welcher Charakter-Banner kommt nach Venti?

Events, bei denen ihr eine höhere Chance auf bestimmte Charaktere habt, nennt die Community nennt »Banner«. Der aktuelle wird im Laufe des 18. Oktober 2020 enden. Einen genauen Termin für den nächsten gibt es noch nicht, allerdings wird bereits darüber spekuliert, dass ihr dann den Neuzugang Klee bekommen könnt. Infos zu deren Fähigkeiten kennt hingegen der Twitter-Nutzer Neptune_XVIII bereits.

Woher kommen die Infos? Viele Spieler gehen aktuell davon aus, dass der nächste Banner Klee gebühren wird. Die gab es bereits in der geschlossenen Beta. Derzeit ist sie allerdings nicht im Spiel. Ursache für die Spekulationen ist ein Trailer zu ihr, den der Entwickler selbst auf der chinesischen Videoseite Bilibili hochgeladen hat.

Was kann Heldin Klee?

Klee ist ein Kind aus Mondstadt, die am liebsten mit Sprengstoff spielt. Tiny Tina aus Borderlands 2 lässt grüßen! Darauf basieren auch ihre Fähigkeiten: Ihr normaler Angriff wirft kleine Granaten. Mit »Sparks 'n' Splash« legt sie ein Feld, dass Pyro-Schaden verursacht. »Jumpy Dumpty« hingegen ist eine Puppe ähnlich der von Amber und Xiangling: Sie springt dreimal und verursacht bei jedem Aufprall Pyro-Schaden.

Name: Klee

Klee Element: Pyro

Pyro Waffe: Fokus

Fokus Passive Fähigkeit: Zeigt Ressourcen auf der Minimap, die es nur in Mondstadt gibt.

Link zum Twitter-Inhalt

Die neuen Login-Boni

Nach dem Launch des Spiels gab es kurze Zeit lang das »Carpe Diem«-Event, das euch beim Login einige Boni bescherte. Regelmäßig wird es die Login-Boni nach wie vor nicht geben, allerdings könnt ihr zumindest eine weitere Woche lang wieder eine kleine Belohnung abholen, indem ihr das Spiel einfach einmal pro Tag startet. Eine Ingame-Meldung gibt bereits Aufschluss darüber, was ihr alles bekommen könnt.

Dauer: 19. Oktober 2020 - 3. November 2020

19. Oktober 2020 - 3. November 2020 1 Tag: 3 »Eines Helden Weisheit«

3 »Eines Helden Weisheit« 2 Tage: 6 Mystisches Verstärkungserz

6 Mystisches Verstärkungserz 3 Tage: 100 Urgestein

100 Urgestein 4 Tage: 50.000 Mora

50.000 Mora 5 Tage: 5 »Eines Helden Weisheit«

5 »Eines Helden Weisheit« 6 Tage: 10 Mystisches Verstärkungserz

10 Mystisches Verstärkungserz 7 Tage: 200 Urgestein

Wie geht es danach weiter?

Leaks haben bereits in der Vergangenheit über weitere Charaktere gesprochen, die in den kommenden Wochen und Monaten ins Spiel eingebaut werden. Zudem hat der Entwickler bereits eine grobe Roadmap bis Anfang 2021 vorgestellt. Vorerst stehen demnach neue Events an. Erst im Frühjahr kommt ein kleineres neues Gebiet.