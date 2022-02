Geschenke in Lost Ark wegen Launch-Problemen: Wer bekommt was?

Auch wenn Lost Ark unserer Meinung nach ein sehr gutes MMORPG geworden ist, dürfte wahrscheinlich jeder mittlerweile mitbekommen haben, dass Publisher Amazon den Launch der EU-Version ziemlich versemmelt hat: Stundenlange Warteschlangen und überlastete Login-Server gehören zum Standard, wenn man nicht mitten in der Nacht oder früh am Morgen spielen will.

Womöglich schafft die neue Serverregion Westeuropa etwas Abhilfe:

117 2 Lost Ark Bald Ende der Warteschlangen? Update öffnet neue EU-Serverregion

Als kleine Entschädigung verteilt Amazon am Wochenende haufenweise Geschenke. Für welche ihr qualifiziert seid, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Diese Geschenke kann jeder bekommen

Als Dankeschön an alle Spieler, die schon zum Launch in Lost Ark eingestiegen sind, erhalten diese ein kleines Geschenkpaket zur Veröffentlichung, in dem unter anderem ein legendäres Reittier enthalten ist.

Wer bekommt es? Alle Spieler, sich zwischen Samstag, dem 19. Februar um 20:59 Uhr und dem 2. März um 8:59 Uhr mindestens einmal ins Spiel eingeloggt haben.

Wie und wann bekommt man es? Die Belohnung erscheint automatisch in eurem Produktinventar. Dieses öffnet ihr im Menü am linken oberen Bildschirmrand. Die Belohnung soll umgehend nach der Veröffentlichung am Samstag, dem 19. Februar um 20:59 Uhr, zur Verfügung stehen.

Was steckt drin?

Auswahltruhe: Fahrzeug (Reittier deiner Wahl) Terpeion Terpeion des Schattens

Instrument-Skin-Auswahltruhe: Sommernachtstraum

Kampfgegenstandstruhe der Heilung x10

Kampfgegenstandstruhe der Offensive x10

Legendäre Beziehungs-Auswahltruhe x3

Wöchentliche Trankpakete (1 Sprungessenz und 9 Mindere Lebensenergie-Tränke)

Phönixflaum x20

Bonus für Käufer des Founder’s Pack

Bereits vor einigen Tagen hat Amazon bekanntgegeben, dass Besitzer von Founder Pack’s ein zweites bekommen sollen – als Anreiz, um nochmal auf einem weniger bevölkerten Server von vorne zu Beginnen.

Allerdings müsst ihr das gar nicht, denn ihr könnt das zweite Founder’s Pack auch auf eurem aktuellen Server einlösen.

Wer bekommt es? Alle Spieler, die bis zum 14. Februar 2022 um 21 Uhr ein Founder’s Pack gekauft oder einen Key für ein Founder’s Pack eingelöst haben.

Wie und wann bekommt man es? Die Belohnung erscheint automatisch in eurem Produktinventar. Dieses öffnet ihr im Menü am linken oberen Bildschirmrand. Die Belohnung soll ebenfalls ab Samstag, dem 19. Februar, verfügbar sein.

Was steckt drin? Die Belohnungen unterscheiden sich, je nachdem, welches Founder’s Pack ihr gekauft habt. Die mit einem * markierten Inhalte könnt ihr nicht doppelt bekommen, falls ihr das zweite Pack auf dem Server einlöst, auf dem ihr bereits das erste eingelöst habt.

Bronzepaket

Titel der Pioniere*

Das exklusive Haustier der Pioniere

Silberpaket

Titel der Pioniere*

150 Königliche Kristalle

Das exklusive Haustier der Pioniere

Goldpaket

Titel der Pioniere*

500 Königliche Kristalle

Das exklusive Haustier der Pioniere

Gesetzgeber-des-Nordens-Skin – (Schaltet einen Skin für den Charakter frei, der die Truhe öffnet)

Platinpaket

Titel der Pioniere*

1.000 Königliche Kristalle

Das exklusive Haustier der Pioniere

Gesetzgeber-des-Nordens-Skin (Schaltet einen Skin für den Charakter frei, der die Truhe öffnet)

Platin-Skin der Pioniere (Schaltet einen Skin für den Charakter frei, der die Truhe öffnet)

Das exklusive Reittier der Pioniere

Platin-Willkommenstruhe

Das exklusive Wallpaper der Pioniere*

Das exklusive Gebäude der Pioniere

Legendäre Beziehungs-Geschenk-Auswahltruhe

Limitiertes Kartenpack zum Launch

Bilder der Belohnungen der Founder Pack’s könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

Lost Ark - Inhalte der Gründerpakete ansehen

Für Spieler des Galatur-Servers

Wer auf dem US-Server Galatur spielt, auf dem unter anderem der große Streamer Asmongold unterwegs ist, bekommt noch ein kleines Zusatzgeschenk. Der Server war nämlich zeitweise so kaputt, dass bei vielen Spielern die Hauptquest verschwunden war. Wer dieses Problem beheben will, muss sich an den Kundensupport richten und dann auch noch im Spiel online sein, wenn das Support Ticket bearbeitet wird.

Für diesen Aufwand bekommen betroffene Spieler folgende Entschädigung:

30 Tage Kristalline Aura

Unterstützungstruhe für den Fortschritt von neuen Spielern

Achatemiau-Begleiter-Auswahltruhe – Handelbar

Dyorika-Schlachtross – Handelbar

Charakter-Erweiterungplatz

1075 12 Lost Ark Wie ist der aktuelle Stand bei den Servern?

Nach dem Start der neuen Serverregion Westeuropa werden wir heute ab Mittag die Auslastung der Server besonders im Blick behalten und schauen, ob sich die Situation merklich verbessert hat.