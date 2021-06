GOG Summer Sale 2021 gestartet - Alle Infos und unsere Angebots-Tipps

Der große GOG Summer Sale ist gestartet und lockt Spieler mit allerlei Rabatten. Wir geben euch wie gewohnt einen Überblick, klären die Rahmeninfos und versorgen euch mit unseren Tipps aus dem Wust an Angeboten.

Wie lange läuft der Sale? Der GOG Summer Sale 2021 läuft vom 9. bis zum 28. Juni 2021 um 15:00 Uhr.

Hier geht's zu den Angeboten

Highlights in den Angeboten

Iron Harvest

Genre: Echtzeitstrategie | Release: September 2020 | Rabatt: -50 Prozent (25 Euro)

Die abgedrehte Parallelwelt von Iron Harvest fügt dem Ersten Weltkrieg Dieselpunk-Elemente wie Mechs hinzu und kann besonders mit der spannend erzählten Story punkten.

Aber auch das Kern-Gameplay kann überzeugen und erinnert Fans des Genres an Company of Heroes. Auch ein Mehrspieler-Modus ist in Iron Harvest vertreten, in dem wir uns mit Freunden um die Vorherrschaft auf den Schlachtfeldern streiten können.

Lest unseren Test zu Iron Harvest, wenn ihr mehr erfahren wollt:

279 27 Mehr zum Thema Iron Harvest im Test: Die beste RTS-Kampagne seit Starcraft 2!

Everspace 2

Genre: Weltraum-Action | Release: Januar 2021 (Early Access) | Rabatt: -20 Prozent (31 Euro)

Nach der Roguelike-Action im ersten Teil geht Everspace 2 den Weg eines Weltraum-Loot-Shooters mit Story-Kampagne und viel freier Erkundung. Die Kernstärken, die visuell beeindruckende Spielwelt und die flüssigen Weltraum-Schlachten, bleiben dabei erhalten.

Everspace 2 steckt zwar im Early Access und ist inhaltlich noch nicht vollständig, kann aber bereits 20 Stunden und darüber hinaus gut unterhalten. Der Full Release soll frühestens Anfang 2022 erfolgen.

Im Early-Access-Test lest ihr mehr darüber, was euch in Everspace 2 erwartet:

36 14 Mehr zum Thema Test: Everspace 2 macht einen mutigen Schritt und der ist genau richtig

Grim Dawn

Genre: Action-Rollenspiel | Release: Februar 2016 | Rabatt: -75 Prozent (7 Euro)

Grim Dawn, einen der besten Diablo-Konkurrenten, könnt ihr im GOG Summer Sale 2021 für unter zehn Euro abgreifen. Dafür dürft ihr die Menschheit vor der Apokalypse retten, jede Menge Loot eintüten und euren Charakter nach euren Vorlieben entwickeln.

Ach ja, und scharenweise Monster verkloppen, das ist ja Ehrensache. Außerdem verbündet ihr euch in Grim Dawn mit Fraktionen, helft beim Wiederaufbau der Welt und erlebt, wie eure Entscheidungen Einfluss auf eure Umwelt nehmen.

Natürlich haben wir auch zu Grim Dawn einen Test für euch parat:

112 4 Mehr zum Thema Grim Dawn im Test - Da staunt selbst Diablo

Weitere Angebote beim GOG Summer Sale

Abseits dieser drei Highlights ist es das noch lange nicht gewesen! Es sind noch weitere richtig gute Titel bis zum 28. Juni reduziert. Diese Angebote könnten was für euch sein:

Disco Elysium - The Final Cut: Wer auf wahnsinnig gute Geschichten steht, sollte Disco Elysium auf keinen Fall versäumen. Ihr schlüpft in die Haut eines Polizisten, den ihr von Grund auf individualisieren dürft. Nach einer durchzechten Nacht könnt ihr euch zwar an nichts mehr erinnern, müsst jedoch einen Mordfall aufklären. (35 Prozent reduziert)

No Man's Sky: Der ehemalige Crowdfunding-Hit wurde kürzlich dank NextGen-Grafikupdate noch hübscher. Steigt in euer Raumschiff und erlebt spannende Abenteuer auf unzähligen Planeten! (50 Prozent reduziert)

Edge of Eternity: Bereits seit 2016 ist das JRPG in der Mache, jetzt ist es endlich erschienen. Im Land Heryon sehen sich die Bewohner mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert. Als Krieger Daryon macht ihr euch zunächst auf den Weg, um ein Heilmittel für eure kranke Mutter zu finden. Doch schon bald geht es um das Schicksal der gesamten Welt. (15 Prozent reduziert)

The Witcher 3 - Wild Hunt (GotY): In seinem dritten Abenteuer begibt sich der Hexer Geralt von Riva auf die Suche nach seiner Ziehtochter Ciri, um die herannahende Gefahr durch die Wilde Jagd zu bannen. Die riesige Fantasy-Welt ist voll mit skurrilen Charakteren, monströsen Ungeheuern und jeder Menge Atmosphäre. Wer auf besonders abgefahrene, vielseitige Quests steht, ist hier genau richtig! (80 Prozent reduziert)

Loop Hero: Kaum ein Spiel sorgte in letzter Zeit für einen so großen Hype wie Loop Hero. Das Spielprinzip sieht auf den ersten Blick simpel aus, erzeugt aber eine große Suchtwirkung. Eure Spielfigur läuft von selbst in der namensgebenden Dauerschleife einen Pfad ab. Dabei stellen sich ihm immer größere Herausforderungen in den Weg, die ihr mithilfe mystischer Karten bekämpfen müsst. Sterbt ihr, geht es wieder von vorne los. (33 Prozent reduziert)

Divinity: Original Sin 2: Das Rollenspiel von den Larian Studios als groß zu beschreiben, wäre noch untertrieben! Egal ob Spielwelt, Quests, Handlung oder das freie Charaktersystem - wer sich dieses Spiel zulegt, ist für hunderte Stunden beschäftigt. Die Kehrseite der Medaille: Mit etwas Einarbeitungszeit solltet ihr rechnen. (60 Prozent reduziert)

Das Rollenspiel von den Larian Studios als groß zu beschreiben, wäre noch untertrieben! Egal ob Spielwelt, Quests, Handlung oder das freie Charaktersystem - wer sich dieses Spiel zulegt, ist für hunderte Stunden beschäftigt. Die Kehrseite der Medaille: Mit etwas Einarbeitungszeit solltet ihr rechnen. (60 Prozent reduziert) Dorfromantik: In diesem Puzzlespiel kann man endlich mal entspannen. Das Prinzip klingt zunächst simpel: Aus sechseckigen Geländekacheln baut ihr eine immer größer werdende Landschaft zusammen. Doch ganz ohne Köpfchen kommt ihr auch hier nicht weit: Denn an den Kachelrändern befinden sich Häuser, Felder, Bäume und andere Elemente, die miteinander verbunden werden wollen. (10 Prozent reduziert)

Metro Exodus: Der dritte Teil der beliebten Metro-Reihe. Artjom verlässt zusammen mit seiner Frau und den Rangern die Moskauer Metro, um eine neue Heimat zu finden. Doch der anfängliche Optimismus schwindet schnell, als sie feststellen müssen, dass die Reise immer gefährlicher und aussichtsloser wird. (60 Prozent reduziert)

Gut zu wissen: Metro Exodus ist kürzlich als Enhanced Edition erschienen, die die Grafik dank High-End-Raytracing in ganz neue Höhen hievt. Diese separate Version ist im Preis des Spiels inbegriffen:

Preisvergleich auf einen Blick

Natürlich gibt es die vorgestellten Spiele nicht nur auf GOG zu kaufen. Deshalb listen wir euch hier die spannendsten Angebote im übersichtlichen Preisvergleich mit Steam, dem Humble Store und Gamesplanet auf.