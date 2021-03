Update für Gothic 1 integriert viele Fan-Verbesserungen bei Steam

Am 15. März 2021 feierte Gothic seinen 20. Geburtstag. Zur Feier des Jubiläums haben die Entwickler völlig überraschend ein Geschenk für ihre Fangemeinde parat gehabt: Nicht nur dürfen sich Spieler auf das kommende Remake freuen, sondern es gab auch einen Patch, der zahlreiche technische Verbesserungen aus der Systempack-Version auf Steam bringt.

Höhere Auflösungen & mehr: Das steckt im Patch

Mit dem Update wird die Steam-Version von Gothic 1 automatisch zur Systempack-Version. Doch was heißt das genau?

Als »Gothic Systempack« ist ein Updatepaket bekannt, das schon seit Jahren von mehreren deutschen Moddern gepflegt wird und in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird.

Welche Änderungen bringt das Gothic Systempack? Da das Rollenspiel nun schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, gibt es zahlreiche Anpassungen, um die Spielbarkeit auf aktuellen PC-Systemen zu erhöhen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Unterstützung von aktuellen Windows-Versionen wie 7 oder 10

Unterstützung für Surround Sound via X3DAudio

Höhere Auflösungen bis 8K sind möglich

Größeres Sichtfeld sowie Sichtweite

Verbesserte Stabilität

Zahlreiche Bugfixes

Die vollständigen deutschen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels. Den Download des Systempack für die Standalone-Version, die ihr etwa per GOG oder von eurer alten CD installieren könnt, findet ihr bei World of Gothic.

Kurzzeitige Probleme: Nachdem das Update am Montag via Steam veröffentlicht wurde, kam es für rund einen Tag zu einem Bug. Wollte man Gothic in einer Sprache spielen, die nicht Englisch war, wurde das Spiel automatisch auf Englisch gestellt. Das Problem wurde aber zügig am späten Dienstagnachmittag behoben und existiert nun nicht mehr.