Mortal Kombat dürfte seinerzeit Finisher in Videospielen bekannt gemacht haben. Seitdem hielten sie auch Einzug in andere Serien wie beispielsweise Battlefield. Schon seit einigen Jahren gibt es in der Shooter-Reihe Nahkampf-Finisher mit dem Messer. Battlefield 5 legt nochmal einen drauf und lässt euch Gegner gar mit einer Kopfnuss ins Jenseits befördern.

Sonderlich realistisch ist das nicht, aber in Shootern immerhin ziemlich einzigartig. Außerdem dürfte es ein gutes Gefühl sein, wenn ihr einen Camper nach einem langen Kampf und mehrerer Spieltode durch diesen mit so einem äußerst persönlichen Angriff zum Respawn zwingt.

Bisher konnten wir nur ein Video der Animation aus der Ego-Perspektive finden. Die Sicht des Opfers sowie der Blick auf die Situation aus den Augen eines Unbeteiligten konnten wir noch nicht ausfindig machen.

Innovative Animationen in Battlefield

Battlefield ist schon seit einer Weile für teilweise sehr ausgefallene Animationen bekannt. In Battlefield Hardline gibt es beispielsweise eine Reihe recht interessanter Nachladeanimationen als Easteregg, die ihr jedoch nur selten sehen könnt.

Berühmt ist vor allem die Animation, bei der eine körperlose Hand dem Spielercharakter ein neues Magazin reicht, das dieser annimmt um seine Waffe nachzuladen. Der Entwickler äußerte sich dazu und sagte, dass jeweilige Animationen eine Chance von 1:10.000 haben, abgespielt zu werden, wenn euer Magazin komplett leer ist.

Battlefield 5 ohne NS-Verbrechen - Interview zu Solo-Kampagne und Live-Service (Plus)

Auch Battlefield 1 hatte eine geheime Nachladeanimation mit der abgesägten Schrotflinte, welche an die aus Doom 2 erinnert, Framerate inklusive. Auch hier ist die Animation - wie oben beschrieben - sehr selten. Ein Problem, das die Kopfnuss-Animation nicht haben sollte.

Geheime Animationen in Battlefield 5?

Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, ob es in Battlefield 5 auch Easter-Eggs in Form von Nachladeanimationen gibt. Auszuschließen ist das aufgrund der beschriebenen Vergangenheit der Serie allerdings nicht.

Bald erscheint ein neuer Patch für den Weltkriegs-Shooter, der Maschinengewehrschützen die Möglichkeit gibt, sich zu ducken. Damit sind sie in Zukunft etwas sicherer vor Scharfschützen. Dieses Feature versprach der Entwickler bereits vor dem Release des Spiels, bisher ist es aber noch nicht drin.

