Woran arbeiten die Entwickler von Greedfall gerade? Der Überraschungshit aus dem letzten Jahr konnte besonders Fans klassischer Bioware-Rollenspiele abholen.

Nun zeigen Entwickler Spiders und Publisher Nacon auf Twitter, was uns als nächstes erwartet. Oder zumindest eine grobe Idee davon - ein erstes Bild bleibt nämlich einigermaßen nebulös!

So sieht das neue Spiders-Spiel aus

Mit einem simplen, aber aussagekräftigen Post kündigte der Publisher Nacon auf Twitter den baldigen Reveal an:

"Das nächste Projekt von Spiders wird auf der Nacon Connect am 07. Juli um 19:00 enthüllt."

Was sieht man auf dem Bild? Wirklich viel ist darauf noch nicht zu erkennen, es handelt sich ja auch nur um einen Teaser. Allem Anschein nach sehen wir aber einen weiblichen Charakter von hinten, die eine merkwürdige Mischung aus mittelalterlichem Kettenhemd und futuristisch anmutender Rüstung trägt.

Sofort ins Auge stechen selbstverständlich auch die gigantischen Klingen, die prominent im Bild plaziert wurden. Was das genau sein soll und warum die Dame so viele davon braucht, werden wir wohl erst nächste Woche erfahren. Dann wissen wir auch, ob es sich um eine Fortsetzung einer bestehenden Marke oder eine komplett neue IP handeln wird.

Immerhin haben die Franzosen auch andere namhafte Titel wie etwa The Technomancer, Bound by Flame oder Mars: War Logs produziert. Ein Nachfolger zu einer dieser Marken scheint aber eher unwahrscheinlich, immerhin haben Spiders bisher noch kein einziges Sequel zu einem ihrer Spiele produziert. Definitiv bestätigt hat uns Studiochefin Jehanne Rousseau im Interview aber, dass das neue Spiel nicht Greedfall 2 sein wird.

Schon am Dienstag findet die Nacon Connect statt: Neben dem neuen Spiders-Projekt ist ebenfalls schon eine Rückkehr der Rennspiel-Serie Test Drive bestätigt. Der Publisher, der einst unter dem Namen Bigben Interactive bekannt war, hat außerdem Spiele wie Styx: Master of Shadows, Outcast: Second Contact oder Sherlock Holmes: The Devil's Daughter veröffentlicht.

Zum kürzlich angekündigten Sherlock Holmes: Chapter One sollte man aber keine Informationen erwarten, denn das Spiel wird diesmal von den Entwickler selbst und nicht von Nacon verlegt. Ob wir uns aber auf neue Teile der anderen genannten Reihen freuen dürfen, werden wir schon in weniger als einer Woche sehen.

Das ist natürlich nicht das einzige Event, das uns noch bevorsteht. Werft am Besten einen Blick in unsere E3-Ersatz-Übersicht, um nichts zu verpassen.