GTA 4 in 8K: So beeindruckend könnte ein Remaster aussehen

Die GTA Remastered Trilogy hat sich in einem ersten Gameplay-Trailer gezeigt und alle Welt redet darüber, wie GTA3, Vice City und San Andreas in neuer Grafik erstrahlen. Aber auf ein GTA 4 Remaster müssen wir aktuell verzichten. Umso spannender ist das aktuelle Video des Grafikmodders Digital Dreams, der GTA 4 in einem beeindruckenden 8K Video eine neue Optik verpasst hat.

GTA 4 in High-End-Grafik

Das Video von Digital Dreams zeigt neun Minuten Spielszenen mit der beeindruckenden Grafik. Schaut es euch am besten selbst an! Denkt daran, die entsprechende Auflösung beim Anspielen einzustellen. Neben GTA 5 Engine, neuen Texturen und Raytracing-Reshade wurde auch der Verkehr realistisch gemoddet.

Dieses Kunststück benötigt natürlich entsprechende Hardware. Mit folgenden Komponenten wurde gearbeitet, um die wahnsinnigen Grafikeinstellungen zum Laufen zu bringen:

Mainboard: Asus Prime x470-Pro

CPU: Ryzen 9 3900x

RAM: Corsair Vengeance 32Gb

GPU: ASUS TUF RTX 3090

SSD: Crucial mx500 2TB

Im Gegensatz zu echtem Raytracing, bei dem der Weg einzelner Strahlen physikalisch korrekt berechnet wird, handelt es sich bei Raytracing Reshade um einen Filter, der bei der Bildnachbearbeitung (Post-Processing) einen vergleichbaren Effekt vortäuscht.

Den Reshade finden Unterstützer von Digital Dreams auf dessen Patreon-Account. Der Modder hat in der Vergangenheit unter anderem schon Minecraft und Skyrim zu grandioser High-End-Grafik verholfen. Wir haben uns deswegen mal mit dem deutschsprachigen Grafik-Experten zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie seine beeindruckenden Videos entstehen:

Kollege Dimi ist übrigens begeistert von den ersten Bildern der offiziellen GTA Trilogy.

Wie findet ihr die Grafikpolitur für GTA 4? Würdet ihr euch ein offizielles Remaster wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren!