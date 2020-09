Bei den wöchentlichen Boni und Rabatten von GTA Online herrscht ein klein wenig Stillstand: Während es bereits vor zwei Wochen doppelt Geld und Erfahrung für Bunker gab, sind viele der gleichen Flug- und Fahrzeuge bereits die fünfte Woche in Folge im Preis reduziert.

Dafür stellt das aktuelle Podiumsfahrzeug im Diamond Casino Resort ein kleines Highlight dar: Mit dem DR1 habt ihr diese Woche die Möglichkeit, einen der besten und auch teuersten Rennwagen von GTA Online zu gewinnen: Der Formel-1-Wagen wurde erst mit dem Los Santos Summer Special Teil des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 und ist regulär für den stolzen Preis von 2.997.000 GTA-Dollar erhältlich.

24 1 Mehr zum Thema 6 kleine Details, die GTA Online zum besseren Spiel machen

Natürlich gibt es weitaus teurere Flug- und Fahrzeuge in GTA Online - wie zum Beispiel den Imponte Ruiner 2000, den Deluxo oder den Rocket Voltic - dennoch ist der DR1 vor allem für Fans der Open-Wheel-Rennen ein Schmankerl.

Was ihr tun müsst, um den DR1 zu gewinnen? Einmal täglich habt ihr im Diamond Casino Resort von GTA Online die Möglichkeit, am Glücksrad zu drehen und damit das aktuelle Podiumsfahrzeug kostenlos nach Hause zu fahren. Der DR1 steht eine Woche lang - also bis zum 1. Oktober 2020 - als Hauptgewinn bereit. Wir drücken euch die Daumen!

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

doppelte GTA-Dollar und RP auf Bunker Verkaufsmissionen

doppelte GTA-Dollar und RP auf Survival-Missionen

doppelte GTA-Dollar und RP auf Mobile-Operations-Missionen

Rabatte auf Bunker & das MOC

40 Prozent auf Bunker- und Bunker-Renovierungen

40 Prozent auf Mobile Operations Center und MOC-Upgrades

Rabatte auf Flug- und Fahrzeuge

Premium- und Zeitrennen:

Zusätzliche Rabatte & Boni für Twitch-Prime-Abonnenten

Um Zugriff auf die zusätzlichen Rabatte und Boni zu bekommen, müsst ihr euer Twitch-Prime-Konto mit eurem Account des Rockstar Social Club verknüpfen. Damit winken euch diese Woche die folgenden aktuellen Belohnungen: