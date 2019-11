Halo im Fernsehen: Die Produktion der TV-Show hat begonnen

Die Pläne für eine Fernsehserie zu Halo sind mittlerweile bereits ganze sechs Jahre alt. Doch jetzt geht es erst richtig los: Showtime hat den Produktionsbeginn ganz offiziell angekündigt und drei weitere Schauspieler vorgestellt.

The cast is assembled. The table reads are complete. Production on the @Showtime Halo series is about to begin! pic.twitter.com/KNrPLYx260