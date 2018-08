Dass sich hinter Hitman 2 im Prinzip eine zweite Staffel des 2016er-Hitman verbirgt, ist ein offenes Geheimnis. Aber davon profitieren wir Spieler durchaus: Wie jüngst bekannt gegeben bekommen Besitzer von Season 1 in Hitman 2 alle Missionen des Vorgängers als kostenlose Remastered-Fassung freigeschaltet. Doch werden auch Spielstände übertragen? Schließlich hat manch einer ein paar Dutzend Stunden Challenges gegrindet, mühsam Elusive Targets ausgeknipst.

Wir fragen die Entwickler - und die Antwort ernüchtert ein wenig: Weil die neu aufgelegten Missionen des 2016er-Hitman so viele Mechaniken von Hitman 2 enthalten (beispielsweise eine überarbeitete KI oder Tarnung in großen Menschenmengen), lässt sich der Challenge-Fortschritt nicht 1 zu 1 synchronisieren. Sollte euch der Ehrgeiz also packen, erneut die 100 Prozent in allen alten Missionen anzustreben, dann müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen.

Belohnung für alte Profi-Killer

Aber: Es gibt Entschädigung. IO Interactive verspricht, dass Hitman 2 an den Spielständen des Vorgängers erkennen kann, wie viel Zeit ihr mit dem Spiel verbracht habt.

Und je nach Fortschritt werden bestimmte Belohnungspakete freigeschaltet. Was in denen steckt, wissen wir noch nicht. Womöglich Waffen und Gadgets aus Hitman von 2016.

Übrigens wurde neben der Miami-Rennsport-Mission bereits ein zweiter Auftrag von Hitman 2 angekündigt: In einem Teaser auf der Gamescom sehen wir, dass es Agent 47 tief in den Dschungel verschlagen wird. Dort war er zuletzt im allerersten Hitman: Codename 47. Im Juli waren durch einen Leak weitere Schauplätze bekannt geworden (Achtung, Spoiler-Alarm).

