Hogwarts Legacy vs. Cyberpunk 2077: Bei Twitch gibt es einen klaren Gewinner

Hogwarts Legacy ist noch gar nicht richtig erschienen, schlägt aber in einem Punkt Cyberpunk 2077 und Elden Ring schon jetzt: Das Harry Potter-Rollenspiel hat auf Twitch mehr gleichzeitige Zuschauer vor den Bildschirm gezogen, als jedes andere Singleplayer-Spiel zuvor - ein neuer Rekord für die Streaming-Plattform!

Hogwarts Legacy schlägt Cyberpunk und Elden Ring

Zum direkten Vergleich: Mit insgesamt 1,3 Millionen (wie unter anderem Insider-Gaming berichtet) gleichzeitigen Zuschauern am gestrigen Tag lässt Hogwarts Legacy auf Twitch Cyberpunk 2077 (1,14 Millionen) und Elden Ring (900.000) klar hinter sich. Seit Dezember 2020 hatte das aktuelle Rollenspiel des Studios CD Projekt Red den Twitch-Thron inne, jetzt wurde es aber abgelöst.

Dabei ist Hogwarts Legacy noch nicht einmal erschienen, der finale Release für PC, PS5 und Xbox Series X/S steht erst am 10. Februar 2023 an. Seit dem 7. Februar können aber immerhin schon einmal Vorbesteller der Deluxe und Collector’s Editionen losspielen - alle anderen dürften sich aber schon jetzt einmal ein Bild von dem Harry Potter-Rollenspiel machen wollen.

Außerdem winken seit dem 7. Februar exklusive Ingame-Belohnungen via Twitch Drops. Soll heißen: Wer ausgewählte oder offizielle Livestreams über einen bestimmten Zeitraum hinweg verfolgt, kann seinen Nachwuchs-Zauberer beziehungsweise seine Nachwuchs-Hexe in besondere Klamotten kleiden. Alle Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht zu den Twitch Drops für Hogwarts Legacy:

Wie gut ist Hogwarts Legacy überhaupt?

Internationale Kritiker und auch wir bei GameStar sind uns einig: Hogwarts Legacy ist ein ziemlich gutes Rollenspiel geworden, das natürlich vor allem Fans von Harry Potter begeistert. Auch Spieler ziehen bereits auf Steam, Twitter, Reddit und Co. ihre ersten Fazit - eine Übersicht zu den ersten User-Wertungen haben wir für euch ebenfalls parat.

Momentan bereitet aber vor allem noch die PC-Version technische Probleme - wenn auch nicht auf allen Systemen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem ausführlichen Technik-Check oder im entsprechenden Video zu dem Thema:

Solltet ihr noch nicht in den Early Access von Hogwarts Legacy gestartet sein und erst zum finalen Release am 10. Februar 2023 loslegen, haben wir übrigens noch einen heißen Tipp für euch. Im folgenden Guide haben wir die wichtigsten Empfehlungen für Einsteiger für euch gesammelt, die wir am liebsten selbst vor dem Spielstart gewusst hätten:

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier: 0 16 Kontroverse um Harry Potter Wieso wollen manche Hogwarts Legacy boykottieren?

Wie steht ihr aktuell zu Hogwarts Legacy: Interessiert euch das Rollenspiel und holt ihr es euch zum Release? Spielt ihr vielleicht bereits schon und wie fällt euer bisheriges Fazit aus? Oder lässt euch Hogwarts Legacy komplett kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!