Neues Story-Adventure will Russland kritisieren, ohne es zu verteufeln

Indika ist eine Nonne, die mit schweren Moralproblemen konfrontiert wird.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert nun schon mehr als 600 Tage an. Während wir bereits darüber berichtet haben, wie ukrainische Spielestudios mit der Situation umgehen, bleiben natürlich auch russische Entwickler davon nicht unberührt.

Etwa will ein neues Adventure namens Indika von russischen Entwicklern beleuchten, wie Religion und Tradition das moderne Russland beeinflussen.

Die Entwickler mussten ihre Heimat verlassen, da sie sich offen gegen den Krieg aussprechen und ihr Adventure deutliche Kritik enthalten soll. Aufgrund der aktuellen politischen Lage wäre es für sie in Russland nicht mehr sicher. Etwa würden ihnen würden Gefängnisstrafen drohen.

Indika spielt zwar in einer Parallelwelt, thematisiert aber reale Begebenheiten wie die russisch-orthodoxe Kirche.

Wir haben im Folgenden alle wichtigen Infos zu Release, Inhalt und den Hintergründen von Indika zusammengefasst.

Was ist Indika für ein Spiel?

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Story-Adventure, in dem ihr aus der Schulterperspektive die junge russische Nonne Indika steuert. Sie ist im frühen 19. Jahrhundert auf der Suche nach sich selbst und wird dabei vom Teufel persönlich begleitet. Die Geschichte soll ein Mix aus Komödie und Tragödie werden, euch vor moralische Fragen stellen und dazu auffordern, Dinge kritisch zu hinterfragen.

Besonders im Fokus steht dabei die russisch-orthodoxe Religion. Chef-Entwickler Dmitry Svetlov ist selbst in einer tief religiösen russischen Familie aufgewachsen und erklärt im offiziellen Trailer zum Spiel, warum er glaubt, dass die Kirchenlehre einen wichtigen Einfluss auf den aktuellen Krieg gegen die Ukraine ausübt.

Obwohl es eine Fantasy-Version von Russland sein soll, wird vieles historisch korrekt aussehen.

Wann erscheint Indika?

Indika hat noch kein festes Release-Datum, soll aber irgendwann 2024 für PC (Steam, Epic und GOG) und Konsolen erscheinen.

Wer sind die Entwickler?

Entwickler ist das russischstämmige Entwicklerstudio Odd Meter, dessen Mitarbeiter inzwischen nach Kasachstan umgesiedelt sind. Als Publisher ist 11 bit Studios verantwortlich, die sich mit This War of Mine ja schon mal an ein sehr ernstes Anti-Kriegsspiel gewagt haben.

Was wollen die Entwickler damit erreichen? Das Spiel soll nicht nur aufzeigen, wie sich Russland entwickelt hat, sondern ein Teil des Erlöses wird auch an Kinder in der Ukraine gespendet, die vom Krieg betroffen sind.