Ist Kingdom Come 2 in Wahrheit ein Film? Ein unerwartetes Easter Egg im Intro lässt uns alles infrage stellen

Wird Heinrich in Kingdom Come 2 tatsächlich beobachtet? Oder ist ihm nur der viele Retterschnaps zu Kopf gestiegen?

Beunruhigende Gerüchte gehen um im Königreich Böhmen: Werden wir bei jedem unserer Schritte beobachtet? Und ist am Ende alles, was wir mit Heinrich in Kingdom Come 2 erlebt haben, gar nicht echt? Das deutet zumindest eine schockierende Entdeckung an, die auf Reddit ihre Runde macht. Aber die Wahrheit erfahrt ihr nur hier!

Scherz beiseite: Im Intro von Kingdom Come 2 hat eine Spielerin ein gut verstecktes Easter Egg entdeckt, das erst durch eine Mod überhaupt sichtbar wurde.

Eine unerwartete Wendung

Wer Kingdom Come 2 gespielt hat, dürfte den dramatischen Anfang der Geschichte wohl kaum vergessen haben. Unsere beschauliche Rast am See wird plötzlich zu einem Kampf um Leben und Tod. Auf der Flucht vor Banditen verlieren wir alles, was wir haben und arbeiten uns anschließend wieder hoch.

Doch wie eine Spielerin mit dem Reddit-Namen BeckyToast entdeckt hat, werden Hans und Heinrich am See offenbar von Anfang an beobachtet. Denn während sie ihrerseits die waschenden Frauen beobachten. folgt ihnen ein ganzes Kamera-Team:

Normalerweise sind die drei NPCs überhaupt nicht zu sehen. BeckyToast verwendet aber eine VR-Mod für Kingdom Come 2, mit der sie sich in Zwischensequenzen frei umschauen kann. Dabei entdeckte sie die Beobachter am See, die ein Mikrofon und eine Kamera tragen. Beide Werkzeuge sind allerdings aus Assets des Spiels zusammengesetzt (wie etwa einer Schüssel) und das Kamerateam trägt mittelalterliche Klamotten. Unserer Zeit scheinen die drei also auch nicht zu entstammen.

Natürlich handelt es sich im Endeffekt um nichts weiter als ein Easter Egg. Denn davon hat Kingdom Come 2 bekanntlich jede Menge:

Das ist auch noch längst nicht alles: Auch das Pferd im obigen Video ist eine Anspielung auf eine bekannte mittelalterliche Illustration. Außerdem können wir in Kingdom Come 2 die Lagerfeuer aus Dark Souls, einen Zauberer aus Harry Potter, ein abgestürztes Ufo und diverse Anspielungen auf Monthy-Python-Filme entdecken.

Die Liste der Easter Eggs ließe sich noch einige Zeit fortsetzen und ist zuletzt wahrscheinlich sogar noch größer geworden. Denn mit Begegnungen mit dem Tod erschien kürzlich der erste DLC für das Rollenspiel, der viel größer geworden ist, als wir erwartet haben.

Unsere große Kingdom-Come-Expertin Steffi hat sich die neuen Quests angesehen und ist fast uneinbeschränkt begeistert, wie ihr in ihrem oben verlinkten Test lesen könnt.