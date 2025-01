Die Installationsgröße von Kingdom Come Deliverance 2 auf PC und PS5 steht fest

Wie viel Platz müsst ihr euch auf der Festplatte freiklopfen? Kingdom Come 2 ist ziemlich groß.

Da galoppiert was Großes auf uns zu: Kingdom Come Deliverance 2 ist nicht nur eins der meisterwarteten Rollenspiele der letzten Jahre, sondern auch ein ordentlicher Brocken, was die Installation betrifft. Es fällt nochmal ein Stückchen größer aus als der Vorgänger – soll ja auch mehr drin stecken.

Wir listen euch hier die bekannten Installationsgrößen für PC, PS5 und Xbox X/S auf. Hier geht’s stattdessen zu den kompletten Anforderungen an Grafikkarte, Prozessor und Co.

Wie viel Speicherplatz braucht Kingdom Come Deliverance 2?

PC : circa 100 GB

: circa 100 GB PS5: circa 84 GB

circa 84 GB Xbox X/S: (wir haben bei den Entwicklern nachgefragt und liefern die genaue Zahl schnellstmöglich nach)

Ihr habt noch bis zum Release am 4. Februar 2025 Zeit, um entsprechend Platz auf eurer Festplatte freizuräumen. Nur ein paar Vorschläge: Baldur's Gate 3 nimmt zum Beispiel 150 GB ein, Cyberpunk 2077 immerhin 70 GB und Diablo 4 kostet euch 90 GB. Falls ihr ein Rollenspiel gegen den kommenden Mittelalter-Titel tauschen wollt.

Die Grafik des Vorgängers Kingdom Come Deliverance war damals spektakulär, besonders die Landschaften. Im zweiten Teil sehen nun auch Gesichter richtig gut aus, wie ihr zum Beispiel hier im Trailer anschauen könnt:

2:47 Kingdom Come: Deliverance 2 - Neuer Trailer zeigt die düsteren Seiten der Story

Autoplay

Die offene Welt besteht diesmal aus zwei Maps, soll insgesamt also rund doppelt so groß ausfallen wie in Teil 1. Beim vierstündigen Anspielen haben wir schon entdeckt, dass sie auch voller spannender Details steckt. Die Entwickler geben die Spielzeit offiziell mit 80 bis 100 Stunden an – ihr seid also sicherlich eine ganze Weile mit Kingdom Come 2 beschäftigt.

Wir in der GameStar-Redaktion sind gerade schon fleißig dabei, Kingdom Come Deliverance 2 zu spielen. Entwickler Warhorse Studios hat nämlich ungewöhnlich früh Review-Keys herausgegeben, sodass wir in aller Ruhe den Test und viele Guides vorbereiten können. Ihr dürft euch auf jede Menge spannender Videos und Artikel von uns freuen!