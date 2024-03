Kostenlos auf Steam & Co.: Am Wochenende sind vier tolle Spiele gratis

Am Wochenende könnt ihr unter anderem Deus Ex: Mankind Divided und The Crew: Motorfest kostenlos spielen.

Ihr wollt mal wieder neue Spiele ausprobieren, aber erst einmal kein Geld ausgeben? Dann habt ihr am Wochenende wieder die Gelegenheit, einige Spiele kostenlos auszuprobieren und manche davon sogar dauerhaft zu behalten. Dieses Mal gibt es sogar drei richtig große Titel, die euch taktische Gefechte, düstere Cyberpunk-Abenteuer und rasante Rennen erleben lassen.

Highlight der Woche: The Crew Motorfest

1:30 The Crew Motorfest will euch im Januar mit Season 2 zurück auf die Piste bringen

Genre: Rennspiel | Release: September 2023 | Kostenlos spielen bis: 17. März (Ubisoft)

The Crew: Motorfest ist kein perfektes Rennspiel. Wie wir im Test feststellen mussten, lässt der Titel bei der Integrierung von Flugzeugen und Booten und der oft zu aggressiven KI einiges an Potenzial liegen. Wenn ihr aber am Wochenende einfach mal durch eine große Open World heizen wollt, lohnt sich der Download dennoch.

Denn das sonnige Hawaii sieht großartig aus und versprüht angenehme Urlaubsatmosphäre. Die Spielwelt ist aber nicht nur eine Augenweide, sondern auch randvoll mit verschiedenen Aktivitäten gefüllt. Zahlreiche Playlists, Events, Herausforderungen und Multiplayer-Modi sorgen dafür, dass euch am Wochenende sicher nicht langweilig wird.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Ist dieses Wochenende auch ein Spiel für euch dabei? Werdet ihr als Geheimagent Adam Jensen gegen die Illuminaten kämpfen, in The Crew durch Hawaii rasen oder doch lieber in die taktischen Gefechte von Rainbow Six: Siege eintauchen? Kennt ihr vielleicht einen der Titel schon und könnt ihn anderen empfehlen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!