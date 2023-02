Kostenlos bei Epic: Diese Woche wird eine Singleplayer-Perle mit Gold Award verschenkt

Nachdem man bei Epic in den vergangenen Wochen eher kleine Nischentitel verschenkte, wartet dieses Mal wieder ein echtes Highlight auf uns, nämlich der Abschluss der Dishonored-Serie. Außerdem dürfen die mit kriminellem Organisationstalent Gesegneten unter euch sich in die USA der 20er Jahre wagen. Für wen sich die beiden kostenlosen Spiele lohnen, verraten wir euch hier!

Und wenn ihr nicht fündig werdet, könnt ihr auch im wöchentlichen Steam-Sale noch einige Schnäppchen abgreifen:

1 3 Mehr zum Thema Bei Steam sind gerade 13 großartige Spiele besonders günstig

Dishonored: Tod des Outsiders

10:32 Dishonored: Der Tod des Outsiders - Fazit-Video zum Abschluss der Dishonored-Saga

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Arcane Studios | Release: 15. September 2017 Zum kostenlosen Spiel

Falls ihr bisher keins der Dishonored-Spiele ausprobiert habt, eine kurze Einführung: In einer düsteren Steampunk-Welt müsst ihr als Attentäter verschiedene hochrangige Ziele ausschalten, entweder indem ihr alle niedermetzelt, die sich euch über den Weg stellen, oder ihr euch an allen Wachen vorbeischleicht. Dabei steht euch ein Arsenal aus herkömmlichen Waffen, wie Schwert, Pistole und Armbrust zur Verfügung - und übernatürliche Fähigkeiten, die euch vom geheimnisumwobenen Outsider geschenkt wurden.

Im dritten und letzten Spiel der Reihe wollt ihr schließlich für den Tod des Outsiders sorgen, der eurer Meinung nach für vieles verantwortlich ist, das in der Welt von Dishonored schief läuft. Als Attentäterin Billie Lurk schleicht und kämpft ihr euch mit dieser Mission durch den Untergrund der Stadt Karnaca. Zwar kann die Story der Standalone-Erweiterung nicht ihre Vorgänger übertrumpfen, dafür sorgt der Verzicht auf das Chaos-System für mehr spielerische Freiheit. Im Test kommt das Spiel auf 87 Punkte:

16 6 Mehr zum Thema Dishonored: Tod des Outsiders im Test - Das bessere Dishonored 2?

Für wen ist das geeignet? Solltet ihr bereits vorherige Teile der gespielt haben, oder etwa Fans von Asssassin's Creed sein, dann wird euch Tod des Outsiders sicher Freude bereiten. Ihr erlebt hier eine durchaus spannende Story in einer der großartigen Spielwelten der Arcane Studios und könnt mit Waffen und übernatürlichen Fähigkeiten experimentieren, um erfolgreich eure Misisonen zu erledigen. Dishonored und Dishonored 2 gespielt zu haben, ist keine notwendige Voraussetzung, aber wer interessiert ist, kann sich die beiden Spiele oft ziemlich günstig im Sale schnappen.

City of Gangsters

Genre: Management-Spiel | Entwickler: SomaSim | Release: 9. August 2021 Zum kostenlosen Spiel

In City of Gangsters wollt ihr die Prohibition in den USA der 20er-Jahre für euch nutzen, indem ihr einen Schmugglerring aufbaut, der illegal hergestellten Alkohol verkauft. Ihr errichtet eigene Brennereien, besorgt die notwendigen Rohstoffe, lernt neue Rezepte und verteilt die Ware ungesehen in der Stadt. Dabei müsst ihr vertrauenswürdige Mitarbeiter anheuern, die euch nicht bei der Polizei ankreiden und gute Beziehungen zu wichtigen Leuten aufbauen.

Für wen ist das geeignet? Wenn ihr gerne Mikromanagement betreibt und auch in anderen Spielen für die größtmögliche Effizienz sorgt, könnte euch auch City of Gangsters Freude bereiten. Einige Spielerinnen und Spieler berichten allerdings davon, dass der Aufbau eurer Gang sehr anstrengend werden kann. Auch fehlen wohl an manchen Stellen Hilfestellungen, womit es euch das Spiel unnötig schwer macht.

Gefallen euch die Spiele diese Woche? Werdet ihr euch eines, oder sogar beide herunterladen? Oder besitzt ihr sie bereits und könnt eine Empfehlung oder Warnung aussprechen? Schreibt es gerne in die Kommentare!