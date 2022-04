Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 4 Spiele gratis

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es geschafft und erneut eine anstrengende Woche überstanden. Als Belohnung erwarten euch, wie jedes Wochenende, wieder einige kostenlose Spiele, die ihr euch bei Steam und im Epic Games Store sichern könnt.

Mit Total War: Warhammer ist dieses mal wieder ein richtig großartiger Strategietitel dabei, der in jede gute Spielesammlung gehört. Wie immer gilt aber: Einige Spiele gehören euch für immer, andere könnt ihr nur für einige Tage umsonst spielen.

Highlight der Woche: Total War: Warhammer

Worum geht’s in Total War: Warhammer? Jeder von euch dürfte die Total-War-Reihe kennen, die immer wieder Strategie in epischen Ausmaßen bietet. Ihr übernehmt hier die Rolle eines Volkes, stellt riesige Armeen auf und erobert die Städte eurer Feinde in monumentalen Echtzeitschlachten.

TW: Warhammer verfeinert diese bewährte Formel durch ein Crossover mit der beliebten Fantasymarke: Das bedeutet nicht nur, dass ihr als Bretonen, Imperium, Zwerge, Vampirfürsten und Grünhäute in die Kampagne starten könnt, sondern auch auf thematisch passende Spielmechaniken zurückgreifen könnt.

Erstmals in einem Total-War-Spiel wurden hier nämlich Magier, Schamanen und andere Zauberwirker eingeführt, die mächtige Zauber entfesseln und so Flammen und Eis auf eure Feinde regnen lassen. Besonders starke Sprüche wie der Wind des Todes können sogar hunderte Einheiten auf einen Streich erledigen.

Außerdem könnt ihr riesige mythische Bestien wie Greifen oder Drachen in eure Armee aufnehmen und eure Anführer mit legendären Gegenständen aus der Warhammer-Lore ausstatten.

62 7 Total War: Warhammer 3 Mortal Empires: Alle Infos zur Mega-Kampagne

Hinweis: Solltet ihr euch das Spiel bei Epic sichern, könnt ihr dieses nicht mit anderen Spielen der Trilogie auf anderen Plattformen verbinden, um die riesige Mortal Empires-Kampagne zu spielen.

Weitere kostenlose Spiele

City of Brass: Ein First-Person-Action-Roguelite in der Welt von Tausend und eine Nacht. Mit eurem Krummsäbel trennt ihr fiesen Untoten wie Skeletten, Dschinns und Geistern die Rübe ab oder gebt dem Gesindel mit eurer Peitsche ordentlich aufs Maul. Ihr könnt das Spiel abholen und für immer behalten.

Kostenlos abholbar bis: 8. April 2022, 17 Uhr

Terratech: Ein cooles Sandbox-Spiel, bei dem ihr die Open World mit einem selbstgebauten Gefährt erkundet. Damit dieses besonders cool wird, stehen euch hunderte Einzelteile wie Räder, Panzerungen und Waffen zur Verfügung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Allerdings geht’s nicht nur ums kämpfen: Statt Todesmaschinen könnt ihr auch Fabriken hochziehen und Ressourcen sammeln und selbstdesignte Wachtürme aufstellen, um diese vor herumstreunenden NPC-Bots zu verteidigen.

Kostenlos spielbar bis: 6. April 2022

You Suck At Parking: Eine kreative Mischung aus Geschicklichkeits- und Rennspiel, bei dem eure Einparkfähigkeiten wichtiger sind als euer Fahrstil. Das Spiel ist noch nicht erschienen, aber ihr könnt euch über den Link einen Beta Key sichern, mit dem ihr bis zum 3. April herumdüsen könnt. Außerdem seid ihr mit dem Key zur Teilnahme an allen zukünftigen Alphas berechtigt.

Kostenlos spielbar bis: 3. April 2022

Und noch mehr kostenlose Spiele

9 1 Mehr zum Thema Amazon Prime verschenkt im April Oblivion und 7 weitere Spiele

Solltet ihr Amazon Prime-Kunde sein, könnt ihr euch auch diesen Monat wieder einen ganzen Batzen kostenloser Spiele dauerhaft sichern. Unter anderem mit dabei: The Elder Scrolls IV: Oblivion in der GOTY-Edition.

Und auch GameStar-Plus-Abonnenten bekommen diesen Monat wieder ein frisches Gratisspiel: Pankapu, ein charmanter Plattformer mit wirklich hübscher Comic-Grafik.