Kostenlos bei Steam & Epic: 5 coole Spiele gibt's am Wochenende gratis

Auf Steam & Co. gibt's am Wochende 5 Spiele kostenlos.

Dieses Wochenende bieten Steam, GOG, und der Epic Games Store wieder eine spannende Auswahl an Titeln, die für kurze Zeit gratis spielbar sind. Von actiongeladenen Cartoon-Kämpfen hin zu Autorennen mit Crash-Garantie ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Und wie immer gilt: Einige Spiele könnt ihr dauerhaft eurer Sammlung hinzufügen, während andere nur temporär kostenlos spielbar sind.

Highlight der Woche: Nickelodeon All-Star Brawl 2

Genre: 2D Fighting Game | Entwickler: Fair Play Labs | Kostenlos spielbar bis: 19. Februar (Steam)

Ein Fest für Fans von 90er-Jahre-Cartoons! Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist ein 2D-Kampfspiel im Stil von Super Smash Bros, das die größten Charaktere aus dem Nickelodeon-Universum zusammenbringt. Zur großen Auswahl an Charakteren gehören unter anderem SpongeBob Schwammkopf, Rocko, Ren & Stimpy, die Turtles und sogar die Oma aus Hey Arnold! .

Euch erwarten nicht nur Online-Prügeleien, sondern auch ein Einzelspieler-Modus mit Roguelike-Elementen sowie diverse Minispiele. Im Vergleich zum eher mäßigen Vorgänger kommt All-Star Brawl 2 bei den Steam-Nutzern deutlich besser weg, 84 Prozent der Wertungen fallen positiv aus.

Allein für die 90er-Jahre-Nostalgie lohnt sich ein kostenloser Blick in das Nickelodeon-Prügelspiel.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Flatout: Rasante Rennaction und spektakuläre Zusammenstöße erwarten euch in diesem Hochgeschwindigkeits-Klassiker, der seinerzeit mit einer grandiosen Physik-Engine überzeugte. Schaut euch auf jeden Fall auch unser Test-Video aus dem Jahr 2004 an – vielleicht kennt der ein oder andere noch den aufstrebenden Jungredakteur, der für seine geplanten Crashs bekannt geworden ist. Kostenlos sichern & behalten bis: 17. Februar (GOG)

Rasante Rennaction und spektakuläre Zusammenstöße erwarten euch in diesem Hochgeschwindigkeits-Klassiker, der seinerzeit mit einer grandiosen Physik-Engine überzeugte. Schaut euch auf jeden Fall auch unser Test-Video aus dem Jahr 2004 an – vielleicht kennt der ein oder andere noch den aufstrebenden Jungredakteur, der für seine geplanten Crashs bekannt geworden ist.

PLUS-Archiv 3:58 FlatOut - Test-Video

RPG Maker XP: Lasst eurer Kreativität freien Lauf, indem ihr mit diesem leistungsfähigen Tool eure eigenen Rollenspiele erstellt. Kostenlos sichern & behalten bis: 19. Februar (Steam)

Lasst eurer Kreativität freien Lauf, indem ihr mit diesem leistungsfähigen Tool eure eigenen Rollenspiele erstellt. West Hunt: Taucht ein in den Wilden Westen mit diesem spannenden Versteckspiel, das an den Multiplayer-Modus von Assassin's Creed 3 erinnert. Kostenlos spielbar bis: 19. Februar (Steam)

Taucht ein in den Wilden Westen mit diesem spannenden Versteckspiel, das an den Multiplayer-Modus von Assassin's Creed 3 erinnert. Dakar Desert Rally: Erlebt die Herausforderung der berühmten Dakar-Rally in diesem anspruchsvollen Offroad-Rennspiel. Kostenlos sichern & behalten bis: 19. Februar (Epic Games)

Erlebt die Herausforderung der berühmten Dakar-Rally in diesem anspruchsvollen Offroad-Rennspiel.

Ob ihr in die cartoonigen Kämpfe von Nickelodeon All-Star Brawl 2 eintaucht oder im Crash-Klassiker Flatout die Autos eurer Konkurrenten zu Schrott fahrt – es gibt am Wochenende viele Möglichkeiten, spannende neue Spiele zu entdecken oder in Nostalgie zu schwelgen. Welches Spiel weckt dieses Mal euer Interesse? Teilt uns eure Meinung im Kommentarbereich mit!