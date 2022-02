Lost Ark Wertungsspiegel: In einem Punkt sind sich alle absolut einig

Lost Ark ist endlich draußen - zumindest für Vorbesteller, und der Andrang ist bereits groß: Gestern wankte Steam unter der Last der vielen Preloader und es bildeten sich lange Warteschlangen vor den Servern. Ob sich das Warten lohnt, erfahrt ihr in unserem Test - und natürlich auch hier.

Damit ihr euch nicht allein auf unsere Einschätzung des neuen Spiels von Amazon verlassen müsst, fassen wir hier die Wertungen der internationalen Spielepresse zusammen. Falls ihr aber doch lieber erst unseren Test lesen möchtet, bitteschön:

Die Wertungen für Lost Ark fallen in der Presse überwiegend positiv aus. Derzeit liegt der Metascore des Spiels bei 81 Punkten, die sich aus 23 Wertungen ergeben. Dabei vergeben 20 Publikationen Wertungen von 80 aufwärts.

Einige Publikationen, wie Forbes und Rock, Paper, Shotgun haben jedoch noch keine Wertung vergeben und können deshalb bisher weder in den Metascore, noch in unsere Tabelle weiter unten aufgenommen werden. Beide Reviews äußern auch durchaus deutliche Kritik und könnten deshalb den Score noch leicht nach unten drücken.

Lost Ark: Die Wertungen im Überblick

Hier listen wir euch nochmal die wichtigsten internationalen Wertungen übersichtlich auf:

Publikation Wertung TheGamer 100 Gamers Heroes 95 PC Invasion 90 God is a Geek 85 GameStar 78-88 (vorläufig) Digital Trends 80 IGN France 80 Jeuxvideo.com 80 PC Games 80 Twinfinite 80 PC Gamer 78 MMORPG.com 70 NME 60

Was sagt die internationale Presse?

Wie die Tabelle zeigt, ergibt sich bisher ein recht positives Bild von Amazons MMO. Zwar gibt es auch einige Ausreißer nach unten, aber bei einigen Punkten sind sich fast alle Publikationen einig.

Tolle Kämpfe

Besonders die Kämpfe in Lost Ark werden etwa beinahe durchgängig gelobt. Für Zhiqing Wan von Twinfinite sind sie von zentraler Bedeutung für das Spielerlebnis:

Lost Ark wäre vielleicht eines der banalsten Spieler, die euch je begegnet sind, wenn ihr es von einem erzählerischen Blickwinkel aus betrachtet. Aber es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gut Gameplay und Kämpfe die ganze Erfahrung tragen können.

Falls ihr jetzt einen visuellen Eindruck von der Action in Lost Ark haben wollt, dann schaut euch den Launch-Trailer an:

Beinahe reibungsloser Release

Nach negativen Erfahrungen mit Spielen, die zu Release von Fehlern und Problemen geplagt wurden, erfreuen sich viele Tester auch an dem sehr fertig wirkenden Zustand des Spiels, der natürlich dem vorherigen Release des Spiels in Korea zu verdanken ist. Allerdings sieht Paul Tassi von Forbes diesen Umstand auch als mögliches Problem an:

[...] Da es schon ein etabliertes Spiel ist, das eine Menge von Updates über die Jahre erhalten hat, kann es sich überwältigend anfühlen, dass hier alles auf einmal abgeladen wird. Es ist einfach eine Menge Zeug, Systeme und andere Dinge, über die man einen Durchblick gewinnen muss, daher ist es einfach, sich verloren zu fühlen.

Viele Inhalte

Die Inhaltsfülle von Lost Ark wird auch von anderen Publikationen als zweischneidiges Schwert aufgefasst: So wird teilweise kritisiert, Nebenquests seien manchmal nicht mehr als Füllmaterial. Außerdem stieß manchen Testern wohl auch der Grind negativ auf.

Allerdings fassen viele Rezensionen die große Menge an Inhalten und die vielen Nebenaktivitäten positiv auf und betonen auch den schnellen Fortschritt. Einig ist man sich darin, dass Spieler eine Menge Zeit in Lost Ark stecken können und müssen. So bringt es Mick Fraser von God is a Geek etwa auf den Punkt:

Lost Ark ist fantastisch, aber wie alle MMOARPGs erfordert es die Investition von viel Zeit und eine Menge Lesebereitschaft, damit man das Beste aus dem Spiel herausholen kann.

Um Lost Ark zu spielen, müsst ihr zwar nur Zeit und Festplattenspeicher investieren, aber wie in wohl jedem Free2Play-Titel gibt es natürlich auch Dinge für Echtgeld zu kaufen. Wir haben für euch zusammengefasst, was die sogenannten Founders Packs bringen:

Eher lahme Story

Auf der negativen Seite wird dann vor allem die eher wenig originelle Story von Lost Ark erwähnt, wenn auch keiner der Testberichte ein großes Problem in ihr sieht. Die meisten Rezensionen sind sich einig, dass man wegen des unterhaltsamen Gameplays die weniger interessante Geschichte weitestgehend ignorieren könne.

Das Endgame

Unschlüssig sind die internationalen Tests auch bei der Bewertung des Endgames. Einige Tester konnten dieses noch gar nicht ausprobieren, weshalb etwa auch Rock, Paper, Shotgun auf eine Wertung verzichtet. Andere erachten das Endgame als würdig, so viel Aufwand dafür zu betreiben, während es gleichzeitig auch für die negativsten Rezensionen sorgt: Während MMORPG.com es als repetitiv kritisiert, bemängelt Jen Allen von NME den zu starken Fokus auf das Endgame.

Nun, da wir allerlei Meinungen zu Lost Ark zusammengetragen haben, seid ihr dran: Wie ist euer erster Eindruck von Lost Ark? Gefallen euch auch die Kämpfe? Und glaubt ihr, das Spiel kann euch auf Dauer in seinen Bann ziehen?