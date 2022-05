Bei Steam, Epic und Co. gibt’s 13 Spielekracher und Geheimtipps so günstig wie selten

So langsam aber sicher steuert die erste Jahreshälfte 2022 ihrem Ende entgegen. Habt ihr in den letzten sechs Monaten viele neue Spiele entdeckt? Wenn ihr von den Neuererscheinungen eher enttäuscht seid oder bei manchen Titeln auf Rabatte gewartet habt, könnte es diese Woche endlich so weit sein.

Denn bei Steam, Epic und GOG sind derzeit echt starke Hits - neuere wie ältere - reduziert. Und das sogar noch über alle Genres verteilt, könnte es noch schöner sein?! Wir haben unsere Highlights für euch rausgepickt, sie mit einem ganzen Schwung an weiteren Spielen garniert und für euch mitsamt unseres gewohnten Preisvergleichs aufgelistet. Viel Spaß beim Stöbern!

Wenn ihr euch nicht für reduzierte Spiele, sondern vor allem für Neuerscheinungen interessiert, findet ihr hier alle Infos zu Frischlingen, die diese Woche das Licht der Gaming-Welt erblicken:

Highlights der Woche

Deathloop

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release: 14. September 2021 | Plattform: Epic | Preis: 30 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juni 2022

Habt ihr gerade so richtig Bock auf einen atmosphärischen Ego-Shooter mit einer - zumindest was die Grundprämisse angeht - spannenden Story? Dann ist der Kauf von Deathloop eine Entscheidung, die ihr nicht bereuen werdet.

Worum geht's? Kennt ihr das Gefühl, dass ihr morgens aufsteht und denkt: Moment mal, den Tag habe ich doch schon mal erlebt! ? Genau so geht es dem Söldner Colt Vahn, der sich tatsächlich in einer Zeitschleife befindet. Das ist aber nicht sein einziges Problem, denn er muss auf der seltsamen Insel auch noch acht bestimmte Zielpersonen ausschalten.

Colts Gegenspielerin, die taffe Julianna Blake, hat aber etwas dagegen, und so entspannt sich eine turbulente Action-Gaudi auf dem Eiland, die euch so schnell nicht mehr loslassen wird. Der Wiederspieltwert wird vor allem dadurch erhöht, dass ihr in die Rolle beider Charaktere schlüpfen und die Handlung dadurch aus beiden Blickwinkeln erleben könnt.

Ihr seid noch immer nicht restlos überzeugt? Dann lest euch unseren Test durch - wieder und wieder und wieder und ...

Nioh 2 - The Complete Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Team Ninja | Release: 05. Februar 2021 | Plattform: Epic | Preis: 39 Euro (um 35 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juni 2022

Samurai. Souls-Kampfsystem. Japanische Mythologie. Die Chancen stehen ganz gut, dass bereits nach diesen drei Schlagwörtern einige von euch auf den Link geklickt und die Kreditkarte gezückt haben. Aber warum ist Nioh 2 für Fans von Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice und Co. so eine ideale Möglichkeit, die nach Elden Ring entstandene Leere zu füllen?

Der Weg ist das Ziel: Es verschlägt euch als todesmutigen Samurai in die kriegerische Sengoku-Ära Japans. Das Spiel eröffnet euch nur nach und nach via Storytelling über die Umgebung, worum genau sich die Handlung dreht. Deshalb verraten wir euch an dieser Stelle noch nicht zu viel. Ihr könnt euch aber auf allerlei finstere Dämonen aus der japanischen Folklore freuen, die euch ein ums andere Mal das Zeitliche segnen lassen. Aber wenn ihr Soulslikes mögt, wird euch diese Form der Selbstfolter ja ohnehin gefallen.

In der Complete Edition sind die bislang erschienenen DLCs The Tengu's Disciple , Darkness in the Capital und The First Samurai enthalten. Was Nioh 2 im Detail auszeichnet, und mit welchen technischen Stolpersteinen ihr rechnen müsst, erfahrt ihr in unserem Test:

Epic Mega-Sale

Habt ihr bemerkt, dass beide Highlights der dieswöchigen Midweek Madness aus dem Epic Store stammen? Das hat einen guten Grund, denn vom 19. Mai bis 16. Juni 2022 findet der sogenannte Mega Sale statt, bei dem über einhundert Spiele teils stark reduziert sind. Dank der 25-Prozent-Gutscheine bei ausgewählten Spielen könnt ihr ab und zu sogar noch mehr sparen. Alle reduzierten Titel findet ihr hier:

Ubisoft Legendary-Sale

Echte Legenden sind selten. Ob es davon welche bei Ubisoft gibt? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Wolltet ihr aber schon immer mal Anno 1800, Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 oder Far Cry 6 günstig abstauben, könnte der noch bis 31. Mai laufende Legendary Sale eure Aufmerksamkeit wert sein:

40 Jahre Electronic Arts - Jubiläums-Sale bei GOG

Electronic Arts hat Geburtstag. Stolze 40 Jahre wird der mal geliebte, mal gehasste Publisher dieser Tage. Ihr müsst nun aber keinen Käsekuchen per Luftpost in die USA schicken (den Geruch beim Öffnen möchten wir uns nicht einmal vorstellen), sondern könnt euch mit einem Kauf einiger reduzierter EA-Titel bei GOG für die gemeinsame Zeit bedanken. Egal ob Crysis, Dragon Age oder Dead Space - hier sollte eigentlich jeder fündig werden:

Epic-Geschenk nur noch kurze Zeit

Wo wir gerade beim Thema Geburtstag sind. Ihr müsst nicht einmal selbst euren Ehrentag feiern und könnt dennoch ein Geschenk abstauben. Klingt verlockend, gell? Alles, was ihr dafür machen müsst, ist unseren Artikel zum aktuellen Gratis-Spiel bei Epic zu öffnen. Aber beeilt euch, denn den aktuellen Shooter-Hit gibt's nur noch bis 26. Mai aufs Haus:

Weitere spannende Angebote bei Steam, Epic, GOG und Co.

Selbstverständlich gibt es abseits der beiden Highlights noch ein ganze Reihe an weiteren reduzierten Spielen, die wir euch in der Schnellübersicht präsentieren:

Die Angebote im Preisvergleich

Wie gewohnt runden wir unseren Überblick mit der Preisvergleichstabelle ab. Hier könnt ihr auf einen Blick sehen, wie sich die Angebote im Vergleich zu den Konkurrenzshops schlagen:

War diese Woche etwas für euch dabei? Bei welchen Spielen habt ihr zugeschlagen? Schreibt uns eure Funde gerne in die Kommentare!