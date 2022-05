Neu bei Steam und Co.: Diese Woche kommen Crafting- und Shooter-Fans auf ihre Kosten

Der Mai endet mit einer ganzen Reihe von interessanten Spielen. Die zwei Highlights lassen euch zwar beide auf riesigen Karten Kämpfe bestreiten, könnten sich aber sonst kaum stärker voneinander unterscheiden:

Während ihr in Sniper Elite 5 durch das Frankreich des Jahres 1944 pirscht und den Besatzern mit eurem Scharfschützengewehr das Fürchten lehrt, baut ihr im gemütlichen Aufbau-Rollenspiel My Time at Sandrock das gleichnamige Städtchen mit viel Liebe wieder auf.

Und wenn ihr mal wieder eine Pause vom Spielen braucht, dann haben wir für Netflix-Abonnenten nicht nur 12 Serien-Tipps rausgesucht, sondern für die besonders Wissbegierigen auch noch 15 Doku-Perlen in petto.

Erstes Highlight der Woche: Sniper Elite 5

Genre: Shooter | Plattform: PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series S/X | Entwickler: Rebellion | Release: 26. Mai 2022

Auch im fünften Teil der Serie mit den ikonischen Röntgenblick-Kamerafahrten schleicht und schießt ihr euch wieder durch den zweiten Weltkrieg, um die finstersten Machenschaften der Nazis zu vereiteln.

Diesmal gefährdet das Geheimprojekt Kraken die Landung der Alliierten in der Normandie. Auf der Jagd nach genauen Plänen und den Strippenziehern dahinter verlässt sich Protagonist Karl Fairburne in erster Linie auf sein treues Scharfschützengewehr, das sich natürlich mit zahlreichen Upgrades aufmotzen lässt.

Neben dem bekannten Kampagnen-Koop bietet der fünfte Teil auch die Möglichkeit, sich gemeinsam mit drei anderen Scharfschützen Gegnerwellen entgegenzustellen. Der Invasions-Modus erlaubt es dagegen, in die Missionen anderer Spieler einzudringen und sich dort im PvP zu messen. Alternativ könnt ihr auch gleich in den kompetitiven Multiplayer-Modus für 16 Spieler springen.

Wenn euch unsere ersten Eindrücke vom Spiel interessieren, haben wir diese hier für euch zusammengefasst:

Zweites Highlight der Woche: My Time at Sandrock

Genre: Rollenspiel | Plattform: PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch | Entwickler: Pathea Games | Release: 26. Mai 2022

Ihr liebt Open Worlds, Craften und das Errichten einer florierenden Siedlung? Habt in der Vergangenheit schon Stardew Valley oder Animal Crossing sehr genossen? Dann könnte unser zweiter Tipp genau das Richtige für euch sein.

My Time at Sandrock beauftragt euch damit, 300 Jahre nach der Apokalypse aus dem beschaulichen Wüstenörtchen Sandrock eine absolute Vorzeigestadt zu machen. Dabei erkundet ihr auch das weitläufige Umland auf der Suche nach Rohstoffen und Relikten der Alten Welt und kämpft aus der Schulterperspektive gegen allerlei Monster.

In euren Produktionsanlagen stellt ihr anschließend alles her, was ihr für eure Traumprojekte benötigt, egal ob es sich dabei um ein Gehege für die zahlreichen Tiere, eine blühende Farm in der Prärie oder eine Zugstrecke zwischen den beiden handelt.

Nachbarn habt ihr natürlich auch: Über 30 NPCs wohnen in Sandrock und laden euch in zahlreichen Dialogen und Quests dazu ein, sie näher kennenzulernen, Teil der Gemeinschaft zu werden und an Mini-Games teilzunehmen. Der heiß ersehnte Multiplayer-Modus des Early-Access-Titels soll dann in naher Zukunft folgen.

Wenn ihr bisher weder mit dem Vorgänger My Time at Portia noch mit den anderen Vertretern des Genres Kontakt hattet und euch fragt, worin genau dabei eigentlich die Faszination besteht, dann lasst euch das doch einfach von Kollegin Ann-Kathrin erzählen:

Weitere spannende Spiele-Releases der Woche

Montag, 23. Mai 2022:

Soda Crisis: Im rasanten Side-Scroll-Shooter flitzt ihr als weltenrettende Cola-Dose durch abgedrehte Sci-Fi-Levels, rüstet euch dabei immer weiter auf und zerlegt regelmäßig High-Tech-Bossgegner. Solltet ihr im Effektgewitter mal zu Dosenalu recylced werden, springt ihr dank ladefreier Checkpoints sofort zurück in die Action.

Dienstag, 24. Mai 2022:

Crossfire Legion: Das Echtzeitstrategiespiel mit Setting in der nahen Zukunft will vor allem Fans von Command & Conquer: Generals abholen. Entsprechend stehen Basenbau, das Beschaffen und der taktische Einsatz von Ressourcen und natürlich spannende Echtzeit-Gefechte eurer Armeen im Mittelpunkt. Neben der Story-Kampagne gibt es auch einen kompetitiven Multiplayer-Modus.

Was den überraschenden Hoffnungsträger so besonders macht, schildern wir euch in unserem ausführlichen Anspiel-Bericht:

Hardspace: Shipbreaker: Im Schrottverwerter-Simulator mit Weltraum-Setting und grandioser Optik zerlegt ihr in der Schwerelosigkeit verunglückte Raumschiffe und erfreut euch daran, dass alles physikalisch korrekt umherschwebt. Nach fast zwei Jahren im Early Access feiert das Anti-Aufbauspiel nun seinen vollwertigen Release mit dem finalen Akt der Kampagne und zahlreichen Verbesserungen. Der Titel ist auch in Microsofts Game Pass enthalten.

Voodoo Detective: Im eher unbekannten kleinen Point&Click-Adventure erforscht ihr als Privatschnüffler handgezeichnete Hintergründe und manövriert euch durch Intrigen und jede Menge Slapstick. Die Entwickler eifern damit ganz offen dem großen Vorbild Monkey Island nach und haben sich neben dessen Komponisten Peter McConnell auch einige bekannte Sprecher aus Bioware- und Bethesda Hits wie Mass Effect und Fallout ins Boot geholt.

Falls ihr es noch nicht gehört habt: auch das Original kehrt bald zurück!

Mittwoch, 25. Mai 2022:

Forgotten Fables: Wolves on the Westwind: Der Visual Novel schickt euch mit einem von zwei spielbaren Charakteren durch den Norden Aventuriens, um ein erwachendes uraltes Übel zu besiegen. Es ist ein seltener Vertreter der PC-Spiele, die im Universum der deutschen Pen&Paper-Vorlage Das Schwarze Auge beheimatet sind. Es ist kein perfektes Spiel, aber was DSA-Umsetzungen angeht ein Schritt in die richtige Richtung.

Roller Champions: Der lockere Multiplayer-Spaß verlagert die sportlichen Wettkämpfe im Stile eines Rocket League auf Rollerblades. Im Free2Play-Titel von Ubisoft treten zwei Dreierteams gegeneinander an und rempeln sich bei der Hatz nach dem Spielball auch mal aus der Arena.

Donnerstag, 26. Mai 2022:

Out There: Oceans of Time: Das faszinierende Indie-Projekt mischt die Erkundung einer vielfältigen Galaxie mit Rollenspiel-, Roguelike- und Strategie-Elementen. Begegnet ihr anderen Lebensformen, könnt ihr mit ihnen verhandeln oder sie gar wie in FTL für eure Crew rekrutieren. An der Inszenierung der Dialoge und der malerischen Zwischensequenzen waren sogar namhafte Hollywood-Autoren beteiligt.

Freitag, 27. Mai 2022:

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy: In dem Action-Rollenspiel mit dem surrealen Look haben eure Charaktere zwar jeweils nur ein Leben, doch wenn euer nächster Held ein paar Jahre später die Fantasy-Welt betritt, bekommt ihr die Auswirkungen der Taten eures Vorgängers zu spüren. Da alles dynamisch generiert wird, ähnelt kein Spieldurchgang dem vorherigen.

Kao the Kangaroo: Der 3D-Plattformer will die Glanzzeiten des Genres wieder aufleben lassen und besticht mit seiner präzisen Hüpf-Steuerung und den abwechslungsreichen Levels. Das namensgebende Känguru mit den Boxhandschuhen muss unterwegs jede Menge Rätsel lösen, Geheimnisse finden, Abgründe überwinden und natürlich Gegner umboxen.

Na, in welche Richtung zieht es euch diese Woche am meisten? Schnappt ihr euch eine der hier vorgestellten Spiele oder versumpft ihr gerade in einem ganz anderen Titel?