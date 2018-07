Monolith Productions hat alle an Lootboxen gekoppelten Mechaniken endgültig aus Mittelerde: Schatten des Krieges entfernt. Der Marktplatz wurde bereits seit Monaten Schritt für Schritt umgebaut, die Gold-Währung gestrichen und jetzt veröffentlicht der Entwickler den finalen Patch dieser Umwälzungen. Künftig schaltet ihr Ausrüstung komplett im Spiel frei. Marktplatz, Lootboxen und Orks im Kistenformat sind passé.

Das Update entfernt allerdings nicht nur Altlasten, sondern erweitert die ursprüngliche Spielerfahrung um einige neue Features. So wurden die Shadow Wars, die nach der eigentlichen Kampagne stattfinden, durch zusätzliche Interaktionen mit Kankra, dem Hexenkönig und Co. in puncto Story erweitert. Das Levelmaximum erhöht sich außerdem auf 80, das Aufleveln funktioniert gleichzeitig schneller, es gibt weniger Grind und, und, und.

Mittelerde: Schatten des Krieges - Screenshots ansehen

In Online Vendettas und Ranked Conquests rekrutierte Orks landen nun in einer Garnison und können mit Mirian aufgewertet und angepasst werden. Legendäre Orks tauchen zudem häufiger auf, bringen dem Spieler gelegentlich sogar Geschenke. Darüber hinaus gibt es neue Skins wie Celebrimbor, neue Klamotten wie die Masken der Nazgul und zahlreiche weitere Ergänzungen - so die offizielle Ankündigung von Monolith.

Nach Battlefront 2 ist Schatten des Krieges somit das zweite kontroverse Lootbox-Spiel, das eine Kehrtwende um 180 Grad vornimmt. Wir werden uns das Update natürlich ausführlich zur Brust nehmen, schließlich haben wir Mittelerde damals um 5 Punkte für seine Mikrotransaktionen abgewertet. Alle Infos dazu findet ihr zeitnah auf GameStar.de.