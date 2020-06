Troy: A Total War Saga will viele Experimente wagen. Eines davon betrifft den Vertrieb. Als erstes Total War wird das Strategiespiel nämlich zeitexklusiv im Epic Store veröffentlicht und 24 Stunden lang verschenkt. Auf Steam landet es erst 12 Monate später.

Das sorgt unter der Community nun natürlich ein mal mehr für sehr heiße Diskussionen. Auch hier bei uns wurde die Ankündigung intensiv besprochen, die Meldung zu Exklusivität hat mittlerweile über 700 Kommentare. Dabei wurde auch immer wieder die Sorge geäußert, im Epic Store könne man das Spiel nicht Modden. Nun geben die Entwickler aber teilweise Entwarnung.

Im Epic Games Store gibt es zum momentanen Zeitpunkt keinen offiziellen Mod-Support wie bei Steam. Dort ist es mithilfe des Workshops extrem einfach, eine Fan-Kreation zu installieren und einfach loszuspielen. Doch nur, weil es keine Unterstützung von Seiten des Epic Stores gibt, sind Mods nicht automatisch ausgeschlossen. Laut der Entwickler lässt sich Troy dank seiner Pack-Files genau so bearbeiten, wie andere Total-War-Spiele:

Troy, like any other modern Total War game utilises pack files within its data directory. As such it can be modded, just like other games in the franchise, such as Total War: WARHAMMER.