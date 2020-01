Am 9. Januar 2020 erscheint die große Erweiterung Iceborne für Monster Hunter World über Steam. Auf Käufer des 40 Euro teuren Pakets warten natürlich haufenweise neue Inhalte. Besitzer des Hauptspiels können sich aber ebenfalls über einige Änderungen und Verbesserungen freuen.

Capcom listet die gesamten Patch Notes inklusive der Iceborne-exklusiven Anpassungen in einer umfangreichen Übersicht auf. Um in Zunkunft mit anderen zusammenspielen zu können, müsst ihr auf Version 10.12.00 updaten. Der Patch erscheint zum Release von Iceborne.

Startzeit, Downloadgröße und Preload

Die Downloadgröße beträgt dann 48 GB, unabhängig davon, ob ihr Monster Hunter World neu installiert, updatet oder Iceborne erworben habt. Das optionale HD-Texturen-Paket erfodert zusätzliche 45 GB. Darüber hinaus benötigt ihr noch 300 MB freien Speicherplatz für eure Speicherdaten.

Ob es einen Preload geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Wir haben bei Capcom nachgefragt und ergänzen die Info hier. Auch die genaue Startzeit ergänzen wir, sobald sie uns bekannt ist.

Der PC-Trailer verrät euch, welche technischen Features die Steam-Version von Monster Hunter World aktuell mitbringt:

Änderungen der Steam-Version im Überblick

Ihr dürft Gamepad-Shortcuts nutzen, während ihr mit Maus und Tastatur spielt

Matchmaking-Suche lässt sich nicht mehr mittendrin unterbrechen

Die Maussteuerung im Menü wurde verbessert

Die Maus- und Tastatursteuerung wurde angepasst, um neue Spielaktionen zu ermöglichen

Aktionen, die vorher mehrere Tasten erforderten, lassen sich jetzt mit einer durchführen

DirectX 12 wird unterstützt

Capsule AO, Contact Shadows und Snow Quality wurden bei den erweiterten Grafikeinstellungen hinzugefügt

Bug-Fixes und Balance-Verbesserungen

Die kompletten Patch Notes zu den Änderungen bei der Steam-Version findet ihr auf der zweiten Seite.

Die wichtigsten Iceborne-exklusiven Inhalte

Neue Kampagne nach Monster Hunter World

Meisterrang

Neuer Hub

Neue Gebiete

Neue Monster

Neue Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten

Klammerklaue

Neue Angriffe und Kombos

Umgebautes Trainingsareal

Höheres Palico-Level und bessere Gadgets

Trailraider Mounts, zum schnellen über die Karte reisen

Neue Charakterteile

Dekorierbarer Raum in Seliana

Extra Slots bei den Item-Loadouts

Hinzu kommen noch weitere kleinere Verbesserungen wie mehr Platz für Ausrüstung in der eigenen Truhe, Anpassungsmöglichkeiten beim Bogengewehr oder die Option, beim Ausweichen an Kanten hochzuklettern.

Einen Überblick zu den Neuerungen in Iceborne liefern euch auch der Konsolen-Test der Kollegen von der GamePro, sowie das Testvideo:

Wichtige Änderungen ohne Iceborne

Wächter-Rüstung und Item-Paket, um leichter durch die Hauptspiel-Story zu kommen

Sichtmodus für Screenshots

Neue Optionen (über numerische Werte) bei der Charaktererstellung

Tortenmenü in der Basis, für Gesten, Sticker und so weiter

Neue HUD-Optionen

Palico kann über kaufbare Gutscheine optisch angepasst werden

Lebensmantel wurde angepasst

Verbesserungen bei einigen Skill-Effekten

Verbesserungen bei einigen Waffen-Effekten

Namensänderungen bei vereinzelten Fähigkeiten und Dekorationen

Schwierigkeitsgrad für zwei Spieler

Extra Slots in der Wunschliste

Schmied und Resourcen-Center in der Forschungsbasis

Schmiedbare Deko-Rüstungen

Unterschiedliche Größen beim einheimschen Leben

Bei Capcom findet ihr noch Infos zu den Änderungen an den Leitlanden, dem Endgame-Gebiet von Monster Hunter World: Iceborne. Hinzu kommen Anpassungen und Verbesserungen bei den einzelnen Waffen, sowie den Spieleraktionen allgemein, Monstern, Quests und mehr. Beispielsweise könnt ihr nicht das Zielmonster ändern, während ihr mit der Schleuder zielt oder Items aufheben.

Änderungen an den Quests sehen wiederum Anpassungen am Umfang der Monsterspuren vor, die ihr finden müsst. Landet beim Starten einer Mission außerhalb eines Lagers, kommt ihr zudem automatisch entweder in ein Gebiet mit vielen Sammelplätzen oder direkt zum gesuchten Monster. Die Quest-Schwierigkeit skaliert jetzt auch automatisch, je nachdem, wie viele Spieler sich aktuell in der Mission befinden.

Eine entscheidende Neuerung bei den Monstern stellt dar, dass sie nicht länger schlafen gehen, wenn der Spieler ihr Nest betritt. Außerdem rufen sich Monster-Partner (wie Rathalos und Rathian) gegenseitig seltener zur Hilfe, schrecken aber auch nicht länger zurück, wenn sie einander mit Angriffen treffen.

Unsere Tipps helfen euch dabei, euch richtig auf Iceborne vorzubreiten und bestmöglich ins Addon zu starten: