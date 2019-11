Die neue Season von Rainbow Six: Siege heißt Operation Shifting Tides und sorgt bereits vor Release für Schlagzeilen in der Spielepresse sowie hitzige Diskussionen in der Community. Im Fokus steht dabei hauptsächlich Kali, die neue Angreiferin und ihre Primärwaffe - das CSXR 300 Scharfschützengewehr.

Gleich zwei Dinge stechen an Kali besonders hervor: Ihre Primärwaffe und ihr Gadget. Beides wird nach dem Reveal von Fans als äußerst stark und vielseitig wahrgenommen. Aber warum genau bekommt ihr Kit so viel Aufmerksamkeit?

Das mächtigste Gewehr im Spiel: Kalis CSXR 300 Sniper-Gewehr schickt Gegner mit nur einem einzigen Körpertreffer sofort zu Boden, durchschlägt gleich mehrere nicht verstärkte Wände (und Operator!) und verfügt über 5fach- und 12fach- Zoom. Kali kann damit lange Korridore und weite Sichtlinien besser absichern als jeder andere Rainbow-Six-Operator.

Ein effektiver Ersatz für Thatcher: Die am Unterlauf montierte LV Explosive Lance gibt Kali zahlreiche Möglichkeiten, aus sicherer Distanz feindliche Gadgets und Barrieren zu zerstören. Sie durchdringt zwar keine verstärkten Wände, dafür aber so gut wie alles andere und macht mit Mute-Störsendern, Castle-Barrikaden oder den Bandit-Batterien kurzen Prozess. Auch Fallen von Kapkan, Frost oder Ela räumt sie spielend aus dem Weg.

Im Interview mit PCGamesN erklärt Game Designer Emilien Lemet von Ubisoft, warum Kali dennoch kein OP-Operator sein wird und wie die Balance gewahrt werden soll.

»In den ersten Wochen wird Kali ein echtes Monster sein, aber mit der Zeit werden Spieler lernen, mit ihr als Gegnerin umzugehen«, so Lemet. So habe Kali eine Reihe von Nachteilen, die sie einerseits verwundbar und andererseits auch abhängig von ihrem Team machen:

Kali und ihre Waffe sind in der Profi-Szene von Rainbow Six: Siege derzeit das Thema Nummer 1. Manche Profis sehen den neuen Operator schon jetzt als overpowered an, andere sehen Kali eher in einer Nische.

So schreibt der G2-Profispieler und Streamer Pengu bei Twitter: »Viele Leute halten den neuen Angreifer für übermächtig, aber diesmal sehe ich das nicht so. In einem Spiel mit Waffen um die 700 Schuss pro Minute und einer 1-Shot-Headshot-Mechanik, ist ein Einzelschuss-Repetiergewehr [sehr speziell]. Da muss ihr Gadget universell einsetzbar sein, damit sie überhaupt gespielt wird.«

A lot of people have raised concerns for the new attacker to be overpowered, for once however I highly disagree? A bolt action in a 1 shot headshots game where most weapons are above 700 rpm.

Her gadget is universal because it has to be for her to be picked