Am Wochenende gab es endlich Neuigkeiten zum geplanten Charaktertransfer in New World. Jeder Spieler soll kostenlos den Server mit einem Charakter wechseln können - denn viele Spieler können derzeit nicht auf einem Server mit ihren Freunden spielen. Die langen Warteschlangen nach Release zwangen die meisten, auf andere Server auszuweichen. Allerdings verzichtet der Charaktertransfer auf ein erhofftes Feature, das Amazon missverständlich angekündigt hatte.

Kein Regionswechsel möglich

Der Charaktertransfer lässt euch lediglich zwischen Weltsets wechseln - ihr müsst allerdings in der Region bleiben, die ihr ausgewählt habt. Ihr könnt also zum Beispiel nicht von einem EU- auf einen US-Server wechseln. Viele Spieler verließen sich auf eine Twitter-Antwort der New-World-Entwickler, in der vermeintlich ein Regionswechsel versprochen wurde. Unter der Ankündigung des Serverwechsels fragte ein Spieler, ob man dabei auch zwischen US- und EU-Servern wechseln könne.

Laut Entwicklern gab es hier aber ein Missverständnis. Gemeint war wohl lediglich, dass man sich für jede Region entscheiden kann. Aber nicht, ohne einen neuen Charakter zu erstellen. Bestehende Charaktere müssen in der gewählten Region bleiben. Dieses Missverständnis wurde zwar bereits von einem Support-Mitarbeiter im New-World-Forum aufgeklärt, aber die Verwirrung bestand weiterhin. Nun ist es offiziell.

Spieler sind frustriert und fordern ihr Geld zurück

Aufgrund des vermeintlichen Versprechens vom September wichen viele Spieler auf andere Regionen aus, um Warteschlangen zu umgehen und verließen sich darauf, später in ihre Region wechseln zu können. Die müssten jetzt nach zwei Wochen Spielzeit mit einem neuen Charakter von vorn beginnen und würden ihren Fortschritt verlieren. Die Reaktionen auf Twitter fallen entsprechend frustriert aus und viele Spieler fordern ihr Geld zurück.

Ihr solltet Refunds anbieten. Leute haben Charaktere auf gering ausgelasteten Servern erstellt, um 7-12 Stunden Warteschlangen zu vermeiden und weil ihr versprochen habt, dass wir innerhalb von zwei Wochen zu jedem Server in jeder Region wechseln könnten. Jetzt sagt ihr, eure Firma hat einen Fehler gemacht, als das öffentlich gesagt wurde. Refund bitte. Oz via Twitter

Einige Nutzer haben bereits einen immensen Fortschritt erspielt und drücken nun ihre Frustration aus:

Ihr müsst Refunds anbieten. Ich habe gerade über 40 Stunden verschwendet, um auf Level 40 zu kommen und finde nun heraus, dass ich das alles nochmal machen muss, um mit Freunden zu spielen. Vergiss es. Das Spiel ist gerade so spaßig genug, um einmal durch die niedrigen Level zu spielen, aber definitiv nicht zweimal. Phil Smith via Twitter

Wir haben euch alle bisher bekannten Infos zum Charaktertransfer übersichtlich zusammengefasst. In unserem FAQ findet ihr alle Infos zur Funktionsweise und kostenpflichtigen Alternativen:

Was ist eure Meinung zum Thema? Werdet ihr den Charaktertransfer nutzen? Seid ihr davon betroffen, in einer falschen Region zu spielen? Erzählt es uns in den Kommentaren!