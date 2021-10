Erst vor kurzem ging endlich der Server-Transfer von New World an den Start, doch lange währte das Glück für wechselwillige Spieler nicht. Denn aufgrund eines von einigen Spielern ausgenutzten Gold-Exploits mussten die Transfers vorübergehend ausgesetzt werden. Die Strafe für die Übeltäter ließ auch nicht lange auf sich warten.

Illegales Goldfieber dank Fehlermeldung

Was ist passiert? Eigentlich sollten die Server-Transfers eine willkommene Möglichkeit für Spieler sein, die nach dem turbulenten Launch noch einmal den Server wechseln wollen, um etwa zu ihren Freunden dazuzustoßen. Doch leider wird auch ein solcher Prozess von unfairen Zeitgenossen ausgenutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Vorab: Der Exploit wurde bereits behoben! Nur aus diesem Grund berichten wir im Folgenden ganz grob, wie das Vorgehen der Spieler war - sehr viel weiß man ohnehin nicht. Im Zentrum des Glitches steht der Server-Transfer, der einige Spieler mit der Fehlermeldung Character_Persist_Failure konfrontierte.

Wenn nun ein Charakter mit dieser Fehlermeldung Gold an einen Charakter geschickt hat, der nicht davon betroffen war, genügte es, sich nach dem Versand kurz aus- und wieder einzuloggen, damit der Betrag sowohl beim Empfänger landete - aber auch wieder im eigenen Geldbeutel. So ließ sich binnen kurzer Zeit eine Menge Gold duplizieren.

Das ist übrigens nicht der einzige folgenschwere Fehler, der in der noch jungen Geschichte von New World sein Unwesen trieb. Erst kürzlich sorgte ein Unverwundbarkeits-Glitch für Ärger in den PvP-Schlachten:

Entwickler schwingen den Bannhammer

Dieses Verhalten ist natürlich nicht nur unfair gegenüber ehrlichen Spielern, sondern dürfte auch das ohnehin schon kaputte Wirtschaftssystem von New World weiter schädigen. Entsprechend rigoros gingen auch die Entwickler vor, als sie von dem Glitch erfuhren.

Wie man im offiziellen Forum bekanntgab, wurde der Exploit gefixt und der Server-Transfer zeitweise ausgesetzt, damit man sich auch den zugrundeliegenden Fehler Character_Persist_Failure genauer anschauen kann. Außerdem wurden bereits Spieler gebannt, und alle Konten, bei denen dieses Verhalten festgestellt wird, soll das gleiche Schicksal ereilen.