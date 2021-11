New World macht euch nach Patch 1.05 endlich nicht mehr arm

Der Patch 1.0.5 für New World wird noch heute, am 4. November 2021, auf die Server aufgespielt. Natürlich wird dafür eine Downtime fällig, die in Sachen Uhrzeit kaum ungünstiger für den deutschsprachigen Raum sein könnte. Erneut werden deutsche Spieler wohl den gesamten Nachmittag in die Röhre gucken.

Doch was bringt das Update 1.0.5 überhaupt und warum dürften vor allem die Sparschweine eurer New World-Charaktere ein glückliches Grunzen von sich geben? Wir haben alle Änderungen für euch parat.

Release ist am 4. November 2021. Die unvermeidbare Downtime beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit. Basierend auf früheren Wartungsarbeiten solltet ihr mit einer Dauer von etwa 3 bis 5 Stunden rechnen. Natürlich kann es immer zu unvorhergesehenen Problemen kommen, wodurch die Arbeiten länger dauern könnten.

Die Liste an Änderungen und Bugfixes ist lang, doch ein paar Highlights lassen sich zwischen den zahlreichen Einträgen rasch ausmachen: Vor allem euer Goldvorrat dürfte in Zukunft deutllich langsamer schwinden, doch auch beim Balancing gibt es dringend benötigte Korrekturen.

Massive Kostenreduzierung: Die Kosten für das Neuverteilen von Attributen wurden um satte 60 Prozent gesenkt, die Azoth-Kosten für die Neuverteilung der Waffenbeherrschung gar um 75 Prozent. Auch die Talerkosten von Meißeln wurden je nach Rang um 20 bis 50 Prozent reduziert. Euer Sparschwein freut sich!

Behobene Exploits: Sowohl die Duplizierung von Items mittels Lagerschuppen und Herstellungsstationen als auch die Verdoppelung von Gold bei Gebietsprojekten gehören der Vergangenheit an und sind nicht mehr möglich.

Balancing: Passive Effekte, die mit der Anzahl naher Feinde skalieren, etwa Blutdurst , In der Unterzahl und Unverhofft kommt oft sollten nun korrekt angewendet werden. Auch Zaubersprüche wie Eissturm und Quell der Schwerkraft sollen nun zuverlässiger treffen. Zu guter Letzt wurde der Gegenstandseffekt Zähigkeit gefixt, da es durch einen Fehler vorkam, dass sämtlicher Schaden reduziert wurde, statt wie vorgesehen nur kritische Treffer.

Quality-of-Life: Das Benutzen von Reparaturkisten ist ab sofort kostenlos. Außerdem soll die Serverperformance nicht mehr so stark in die Knie gehen, sobald eine große Anzahl an Spielern in Siedlungen zusammenkommt. Abschließend wurde die Zeit in Europa an die nun geltende Winterzeit umgestellt.

Wenn ihr alle Änderungen und Fehlerbehebungen im Detail wissen wollt, findet ihr die kompletten Patch-Notes wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels.

Wenn ihr euch in New World am liebsten auf eigene Faust durchschlagt, gibt es einige Dinge, die ihr beachten solltet. Welche das sind und wie einsame Wölfe am meisten Spaß haben können, erklären wir euch hier:

Wie fällt eure Meinung zum Patch 1.0.5 aus? Seid ihr zufrieden mit den zahlreichen Fehlerbehebungen oder kann es auch gar nicht schnell genug mit weiteren Verbesserungen gehen? Lass uns in den Kommentaren wissen, wo ihr als Nächstes Hand anlegen würdet.