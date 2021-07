Ohne Mounts macht ihr vor allem eines in New World ziemlich viel: laufen. Denn Questziele liegen oft weit auseinander, was zusätzliche Schnellreisepunkte sehr willkommen macht. Allerdings müsst ihr die dafür nötigen Geisterschreine erst aufspüren und aktivieren.

Wer die Beta schon gespielt hat, stöhnt jetzt vielleicht über die nächste quälende Sammelaufgabe. Tatsächlich lassen sich die Schreine aber sehr einfach mit einem Blick auf die Karte ausmachen.

Dort sind selbst unentdeckte Schnellreisepunkte mit einem einzigartigen Symbol gekennzeichnet. Egal, wo ihr an die Map heranzoomt - erspäht ihr dort ein hellgelb gefärbtes Quadrat, aus dem ein Rechteck herausragt, versteckt sich dort ein Geisterschrein. Die gestrichelte Linie drumherum verweist zudem darauf, dass es sich um einen wichtigen Ort handelt:

Ihr könnt dann gezielt dorthin reisen, um in Zukunft komfortabel ins Gebiet zurückzuspringen. Seid ihr in der Nähe, sollte euch zudem ein Lichtstrahl auffallen, der vom Schrein aus in den Himmel emporschießt. Manche Spieler berichten allerdings davon, dass das Leuchtsignal bei ihnen verbuggt ist - das Mapsymbol bleibt also verlässlicher. Fahrt ihr direkt über das Fragezeichen dort, wird zudem ein kleines Bild sichtbar, das auf einen Reisepunkt verweist.

Schnellreise in New World: Kosten, Ziele und mehr

Wohin kann ich schnellreisen? Einmal freigschaltet könnt ihr über einen solchen Geisterschrein zu anderen Schreinen reisen und auch andere Zonen, Siedlungen oder Außenposten ansteuern. Umgekehrt ist das Reisen von diesen Orten genauso möglich - egal ob hin oder weg, ihr müsst sie nur im Vorfeld besucht haben.

Allerdings könnt ihr aktuell nicht alle aufgedeckten Schreine ansteuern - manche dienen nur als Start-, nicht aber als Endpunkt. Klappt es, wählt ihr den Ort einfach auf der Karte aus und schwupps seid ihr da.

Vorher blecht ihr aber noch, denn Schnellreisen ist nicht gratis. Ihr müsst eine Ressource namens Azoth investieren - also das magische Mineral, das auf der Insel Aeternum alle verrückt spielen lässt. Wie viel ihr davon braucht, hängt von der Strecke ab. Gehört ihr zu der Fraktion oder Kompanie, die gerade über die Region herrscht, gibt es aber einen Rabatt. Standardmäßig zahlt ihr 50 Azoth innerhalb einer Zone und 75, wenn es in eine andere geht.

Eine kostenlose Reisemöglichkeit bieten die Gasthäuser. Wie bei WoW könnt ihr von überall dahin zurückkehren, wenn ihr den Ort vorher als Quartier bestätigt habt. Einmal angewendet, müsst ihr aber einen Cooldown von einer Stunde abwarten, bevor ihr zurückspringen dürft.

Wie komme ich an Azoth?

Am einfachsten verdient ihr euch die Ressource als Questbelohnung. Nicht jede Mission wirft Azoth ab, manche aber 20 oder mehr, sodass ihr schnell einen gewissen Vorrat zusammen habt. Auch bei den Breschen, wo korumpierte Monster in der Welt lauern, verdient ihr es euch. Starke Gegner lassen es zudem als Loot fallen.

Azoth kommt als Währung aber auch zum Einsatz, wenn ihr eure Skills zurücksetzen wollt. Oder ihr veredelt über die zusätzliche Crafting-Zutat eure Waffen - überlegt vorher also genau, wo ihr es am dringendsten braucht.

Gehen euch anderer Ressourcen ab, hilft eine übersichtliche Fan-Karte zum MMO. Ob New World in der Beta spielerisch überzeugen kann, lässt sich schon weniger leicht beantworten.