New World startet nicht via Steam – so behebt ihr das Problem

Der Launch von New World verlief bislang so holprig wie ein Kopfsteinpflaster in der Altstadt. Nach endlosen Warteschlangen aufgrund zu knapp bemessener Server-Kapazitäten und mehrmals verlängerten Wartungsarbeiten sorgte in den vergangenen Tagen ein weiteres Problem für Unmut bei der Spielerschaft - bei einigen startet New World über Steam einfach nicht mehr.

Auch inhaltlich bringt das ambitionierte neue MMO einige Schwächen mit, punktet aber auch mit großen Stärken - zum Beispiel der Grafik. Unsere Tester dröseln auf, ob das schon zu Erfolg und Spielspaß reicht und liefern im Video Eindrücke direkt aus dem Spiel dazu:

Spieleigenes Anti-Cheat-Tool als Verursacher der Probleme

Einige Spieler klagen derzeit darüber, dass sich New World über den Steam-Client nicht mehr starten lässt. Die Entwickler des MMOs konnten den Übeltäter aber bereits identifizieren: Ausgerechnet das mit dem Spiel mitgelieferte Anti-Cheat-Tool Easy Anti Cheat (EAC) soll für die Probleme verantwortlich sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Glücklicherweise haben die Entwickler schon zwei Lösungsansätze parat, die betroffene Spieler ausprobieren sollten:

Lösungsansatz 1: Ihr lasst die Spieldateien von Steam verifizieren. Rechtsklickt dazu in eurer Bibliothek auf New World und wählt Eigenschaften . Unter dem Menüpunkt Lokale Dateien findet ihr die Schaltfläche Spieldateien auf Fehler überprüfen... .

Rechtsklickt dazu in eurer Bibliothek auf New World und wählt . Unter dem Menüpunkt findet ihr die Schaltfläche . Lösungsansatz 2: Ihr müsst Easy Anti Cheat reparieren. Auch hier startet ihr mit einem Rechtsklick auf New World, doch diesmal bewegt ihr die Maus auf Navigieren und im daraufhin erscheinenden Menü wählt ihr Lokale Dateien durchsuchen . Daraufhin öffnet sich der Spielordner von New World. Dort findet ihr den Ordner EasyAntiCheat und darin die Setup-Datei EasyAntiCheat_Setup.exe , die ihr ausführt. Im daraufhin erscheinenden Fenster müsst ihr nur noch auf die Reparieren-Schaltfläche drücken.

Diese beiden Möglichkeiten sollten euch wieder Zugang zu New World verschaffen. Andernfalls bleibt euch leider nur, auf einen offiziellen Patch zu warten, der das Problem auch ohne User-Engagement behebt. Wie sich New World technisch sonst schlägt, erfahrt ihr in unserer Hardware-Analyse.

Demnächst sollen übrigens auch die kostenlosen Charakter-Transfers starten, die es euch nach dem Warteschlangen-Chaos zum Release erlauben sollen, ohne Probleme auf einen anderen Server zu euren Freunden überzusiedeln.

33 1 Mehr zum Thema Alles zum kostenlosen Charakter-Transfer

Erfolgreich ins neue Abenteuer starten: Seid ihr erst einmal im Spiel, lohnt sich ein Blick auf unsere Guides, die euch langfristig mit nützlichen Tipps begleiten - zum Beispiel Ratschläge für absolute Einsteiger, über Crafting-Hilfe bis hin zu Builds für euren Charakter. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Guides.