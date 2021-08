New World Umfrage: Welche Waffen waren eure Favoriten in der Beta?

Nach zwei Wochen endete die New World Beta am 3. August 2021. Auch wenn der Release kurz nach dem Ende der Beta um einen Monat verschoben wurde und die Meinungen zum MMO von Amazon durchaus gemischt sind, möchten wir zumindest bei einem Thema Klarheit schaffen: Welche Waffen sind eure Favoriten?

Zur Wahl stehen euch die elf verschiedenen spielbaren Waffen aus der Beta: vom Beil bis zum mächtigen Feuerstab sind alle Kategorien vertreten. Da ihr im MMO nicht an Klassen gebunden seid und zwei Waffen gleichzeitig tragen könnt, dürft ihr auch in unserer Umfrage zwei Kreuzchen setzen.

Wie gut sind Kampfsystem und Waffen?

Das Kampfsystem in New World erinnert nicht an ein klassisches MMO, sondern erfordert Timing und Übung: Feindliche Angriffe können pariert werden und ihr selbst könnt mit leichten oder schweren Angriffen Gegner besiegen.

Wie unterschiedlich die Meinungen zu Waffen und Kampfsystem sind, zeigt sich in der Redaktion deutlich:



In ihrem Testfazit zur New World Beta zweifelt Petra an, ob das Kampfsystem wirklich etwas taugt. In unserem Artikel zu den Änderungen, die das MMO bis zum Release liefern muss, spielt das Kampfsystem und die Anzahl der Waffen hingegen keine Rolle.

In unserem Podcast gab es ebenfalls viele Diskussionen zu den Mechaniken in New World. Michael, Petra und Gast PhunkRoyal haben sich dazu intensiv ausgetauscht:

Welche Waffe passt zum Spielstil?

Ihr seid euch nicht sicher, welche Waffen in New World zu euch passen? Wir haben einige Guides zusammengestellt, die euch perfekt auf den Release vorbereiten. Wir erklären die Grundlagen von New World - etwa die Waffen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile - und geben Inspirationen für Builds.

Neben eurer Stimme in der Umfrage würden wir auch gerne von euch wissen, warum ihr eine bestimmte Waffe in New World bevorzugt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schaut im GameStar Discord vorbei und diskutiert dort mit!