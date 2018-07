PES 2019 - Demo-Termin & viel Neues im MyClub-Modus

Gleich zwei Trailer hat Konami zur kommenden Fußballsimulation Pro Evolution Soccer 2019 veröffentlicht und beide stecken voller Infos. Die erste und für die meisten Spieler wahrscheinlich wichtigste Nachricht: Am 8. August erscheint eine Demo von PES 2019 auf PC, Xbox One und PS4. Im Zweiten Trailer erfahrt ihr mehr über die Neuerungen im MyClub-Modus, Konamis Antwort auf FIFA Ultimate Team.

Demo mit 12 Teams

Die Probeversion geizt nicht mit Inhalten. Ganze 12 Teams könnt ihr testweise aufs Feld führen. Folgende Mannschaften sind dabei:

- FC Barcelona

- FC Schalke 04

- FC Liverpool

- Inter Mailand

- AC Mailand

- AS Monaco

- FC São Paulo

- Flamengo Rio de Janeiro

- Palmeiras São Paulo

- Colo Colo

- Französische Nationalmannschaft

- Argentinische Nationalmannschaft

Weil Schalke in diesem Jahr den BVB als Premium-Lizenzpartner abgelöst hat, dürft ihr schon in der Demo in der Veltins-Arena kicken, mit dem Camp Nou ist auch die Heimstätte des FC Barcelona dabei.

Gespielt wird entweder offline im Freundschaftsspiel- und Koop-Modus oder ihr absolviert ein schnelles Spiel online.

MyClub übernimmt Ideen von FUT

Der MyClub-Modus erfährt in diesem Jahr einige Änderungen. Viele davon, dürften Kennern von FIFA Ultimate Team bekannt vorkommen. Wie beim Team der Woche in FIFA werden jetzt auch in PES Spieler ausgezeichnet, die in der Realität am vergangenen Spieltag besonders gute Leistungen gezeigt haben und mit einem Stat-Boost belohnt.

Außerdem gibt es Anpassungen rund um den Spielerkauf. Ingame-Preise für verschiedene Aktionen werden angepasst, das Spielerlimit auf 1000 Slots angehoben und die Möglichkeit eingeführt, mehrere Karten eines Spielers zu bekommen, die ihr anschließend gegen einen anderen Kicker eintauschen könnt.

In neuen Events und Online-Turnieren könnt ihr euch gegen die Konkurrenz beweisen und verschiedene Ranglisten erklimmen.

Pro Evolution Soccer 2019 - Screenshots ansehen