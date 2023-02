Angriff auf Escape from Tarkov? PUBG-Macher arbeiten an neuem Open World-Shooter

Die PUBG-Entwickler wollen schaffen, was Escape from Tarkov längst erreicht hat: einen Extraction-Shooter populär machen. Krafton plant bis Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 mit Project BlackBudget einen Vertreter des Genres zu veröffentlichen, der auf Open World und PvPvE setzt.

Das geht aus dem neuesten Finanzberichts des Publishers von Spielen wie PUBG: Battlegrounds oder The Callisto Protocol hervor. Konkrete Details zu dem Projekt bleiben aktuell noch überschaubar, eine grobe Vorstellung haben wir aber dennoch schon:

Das geplante Spiel hört aktuell auf den Arbeitstitel Project BlackBudget, der finale Release-Name ist derzeit nicht bekannt.

BlackBudget soll zum aktuellen Zeitpunkt zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 erscheinen.

An dem Projekt arbeiten die PUBG: Studios, die zuletzt PUBG: Battlegrounds und PUBG: New States entwickelten.

Für Project BlackBudget ist eine dynamische Open World mit Kämpfen gegen KI-Gegner und auch menschliche Spieler geplant - man will dabei auf befriedigendes Gunplay und unvorhersehbare Erfahrungen setzen.

und setzen. Project BlackBudget könnte nicht nur für PC, sondern auch für Konsolen und Mobile erscheinen.

Extraction als neuer Shooter-Trend?

Krafton selbst will damit explizit im Extraction-Shooter-Genre mitmischen, das sich dank Spielen wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown großer Popularität erfreut. Mittlerweile fischen immer mehr Studios in dem Teich - so versucht sich zum Beispiel momentan auch Activision mit seinem CoD Warzone 2-Spielmodus DMZ daran. Zuletzt sorgte der neue Shooter Marauders für Aufmerksamkeit, der sich aktuell noch im Early Access befindet:

Was sonst bei PUBG passiert

Mitte 2022 erhielt PUBG sein bisher größtes Update mitsamt einer neuen Map. Zuvor stieg der Battle Royale-Vorreiter auf ein Free2Play-Modell um, das die Spielerzahlen verdoppelte, aber auch für ordentlich Kritik sorgte.

Ursprünglich schien Krafton für die Zukunft noch mehr auf den Ausbau von PUBG zu setzen. Gerüchte und angebliche Leaks zu einem SciFi- und einem Wild-West-Spin-off machten zwischenzeitlich die Runde. Die Berichte scheinen sich aber bisher nicht zu bewahrheiten - oder aber Krafton hat seine Pläne umgeworfen.

