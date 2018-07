Mit einem Rocket League 2 sollten Fans nicht so schnell rechnen. Game-Director Scott Rudi hat sich gegenüber Gamespot entsprechend geäußert und angekündigt, dass man Rocket League noch lange mit neuen Inhalten unterstützen möchte.

Für Psyonix ist Rocket League vielmehr zu einer Plattform geworden, einem Games-as-a-Service-Spiel. Die Fanbasis soll nicht durch einen zweiten Teil auseinandergerissen werden, sondern mit frischen Mini-Erweiterungen noch jahrelang bei Laune gehalten werden, sagt Rudi.

"Wir wollen das weiter so machen. Ich weiß nicht, was ich mit einem Rocket League 2 machen würde. Lieber erweitere ich das existierende Rocket League. Es läuft super, wir haben noch viel geplant. Also ja, Pläne für Rocket League 2 haben wir keine."