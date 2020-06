Via Twitter haben die Entwickler von CoD: Modern Warfare jetzt endlich den heiß ersehnten neuen Starttermin für Season 4 bekannt gegeben.

Wann ist der neue Release? Der Download steht am Donnerstag, den 11. Juni ab 8 Uhr morgens bereit. Noch unbestätigten Berichten zufolge soll das Update auf PC rund 50 GB groß sein.

Eine Server-Downtime ist bei Season-Starts nicht üblich, ihr könnte also direkt nach dem Download die neuen Inhalte spielen. Was ist neu in Season 4? Wir haben bereits im Vorfeld zusammengefasst, was voraussichtlich alles in Season 4 drin steckt.

Intel Incoming on Season Four.



New #ModernWarfare and #Warzone content is live tonight, June 10th @ 11PM PDT! — Infinity Ward (@InfinityWard) June 10, 2020

Der Launch war am 2. Juni kurzfristig wegen der Proteste und Unruhen in den USA auf unbestimmte Zeit verschoben worden, um den »Stimmen für Gleichheit und Gerechtigkeit eine Bühne zu geben«, wie der Hersteller mitteilte. Künftig will man im Spiel konsequenter gegen Rassismus vorgehen.

Season 4 im Überblick

Hier noch einmal die kurze Zusammenfassung: Der legendäre Captain Price wird als neuer Operator das Aushängeschild der Season, das zeigt uns bereits der Teaser-Clip. Dazu kommen natürlich neue Maps - eine Rückkehr des Fan-Lieblings Scrapyard aus MW2 wird vermutet. Aber auch in Warzone soll sich einiges verändern.

Bei den Waffen sind das Sturmgewehr Galil ACE und die Kriss Vector so gut wie sicher - beide waren schon im Teaser-Clip zu Season 4 zu sehen. Weitere Kandidaten wie das XM109 Sniper findet ihr in unserer Liste mit geleakten neuen Waffen für Modern Warfare & Warzone.

Letzte Chance für den alten Battle Pass

Mit Season 4 geht auch ein neuer Battle Pass an den Start und löst den alten ab. Es ist also die letzte Gelegenheit, alle Tiers aus Season 3 abzuschließen.

Wer trotz Season-Verlängerung noch nicht das Maximal-Level erreicht hat, findet bei uns ein paar Tipps, wie man am schnellsten aufsteigt.

Falls ihr Sorge habt, nicht mehr an die DLC-Waffen heranzukommen, keine Sorge: Die Waffen der vorherigen Seasons werden immer in Form von Challenges wieder freischaltbar. So könnt ihr verpasste Unlocks noch nachholen, ohne CoD-Punkte oder gar echtes Geld auszugeben.