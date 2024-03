Oldschool-Rollenspiel reifte 9 Jahre im Early Access, ist jetzt fertig und kommt auf 91 Prozent positiv bei Steam

Gut Ding will Weile haben - im Fall von Secrets of Grindea bewahrheitet sich dieses Sprichwort offenbar.

Starfield war über sieben Jahre in Entwicklung, die Lebenssimulation Spore sogar acht Jahre und Duke Nukem Forever getreu seines Namens gefühlt für immer - am Ende waren es dann aber nur 14 Jahre.

Auch Secrets of Grindea spielt in dieser Liga mit. Satte 13 Jahre hat es gedauert, bis das Oldschool-Rollenspiel nach Ansicht des Entwicklerteams endlich fertig entwickelt ist. Neun Jahre davon hat der Titel auf Steam im Early Access verbracht.

Jetzt trudeln mehr und mehr User-Reviews ein und die fallen fast durch die Bank weg begeistert aus.

Tipp: Wenn ihr nach dem Lesen dieses Artikels Lust auf das Spiel habt, dann probiert doch einfach die kostenlose Demo auf Steam aus!

Eine Hommage an alte SNES-Tage

Secrets of Grindea sieht aus wie ein altes SNES-Rollenspiel der 1990er-Jahre und das ist natürlich Absicht. Das Team von Pixel Ferrets möchte sich mit dem 16-Bit-Look vor Klassikern wie Secret of Mana oder Chrono Trigger verbeugen, aber spielerisch auch eigene Akzente setzen.

Das bedeutet vor allem: Ihr bekommt Unmengen an Inhalt geboten! Secrets of Grindea hat die lange Entwicklungszeit offenbar gut genutzt und kann allerlei Features vorweisen:

Eine große, farbenfrohe Spielwelt mit über 300 Charakteren.

Eine umfangreiche Story, die sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern erlebt werden kann.

Optional zufallsgenerierte Dungeons, die wie in einem Rogue-like mit jeder Menge Loot locken.

Ein offenes Skill-System, dass euch 31 Fähigkeiten frei miteinander kombinieren lässt.

Über 30 Bosskämpfe, die euch und eurer Gruppe alles abverlangen sollen.

Jede Menge Nebeninhalte, etwa der Aufbau eures eigenen Dorfs samt Einrichten eures Hauses. Außerdem könnt ihr Angeln, Tiere zähmen, euch mit Mini-Spielen die Zeit vertreiben und noch mehr.

1:46 Secrets of Grindea lässt nach 9 Jahren Early Access alte Rollenspiel-Tage wieder aufleben

Die Steam-Reviews sprechen eine klare Sprache

Auf Steam kann Secrets of Grindea jedenfalls überzeugen. In den vergangenen Tagen seit dem finalen Release kamen 357 Rezensionen hinzu, davon fallen stolze 91 Prozent positiv aus. Bei den gesamten Reviews ein ähnliches Bild: 90 Prozent der 5.304 Reviews sind voll des Lobes.

Steam-User Achilles42X drückt sich wie folgt aus:

Dieses Spiel ist großartig - eine Mischung aus Zelda- und klassischen Secret of Mana-Einflüssen, aber in keiner Weise ein Abklatsch davon. Das Gameplay vereint die besten Aspekte der Charaktererstellung, des Weltenaufbaus und der Kämpfe dieser wegweisenden Spiele.

Ebenfalls rundum zufrieden ist Schmoopy:

Eines der besten Top-Down-RPG »Zelda-likes« überhaupt. […] Die Geschichte ist sehr gut mit wirklich liebenswerten Charakteren (ich schaue dich an, Bag.) 10/10 für mich persönlich. Ich hatte eine Menge Spaß damit.

Secrets of Grindea - Screenshots aus dem Oldschool-Rollenspiel ansehen

Und was wird kritisiert? Natürlich müssen wir die Medaille trotz aller Euphorie umdrehen und auch schauen, was den Steam-Usern weniger gut an Secrets of Grindea gefällt.

Ein Aspekt, der dem Rezensenten Sol nicht zusagt, sind die vielen Anspielungen auf Klassiker der Videospielgeschichte. Laut ihm gibt es schlicht zu viele davon:

Affen werfen Fässer wie Donkey Kong, du triffst buchstäblich Indiana Jones in einer Höhle, eine Fee nervt dich wie Navi aus Ocarina of Time, und so vieles mehr. […] Das sind Sachen, die niedlich und charmant hätten sein können, wenn sie mit Bedacht gemacht worden wären, aber jeder einzelne Aspekt dieses Spiels ist so. Alles ist eine Anspielung. Alles ist ein Witz. […] Es ist nervig.

Der User LordLolicon stößt in das gleiche Horn, wenn er schreibt: Das Spiel kann sich nicht ernst nehmen.

Und trotz der offiziellen Verfizierung für das Steam Deck gibt es laut dem User Kurata derzeit noch technische Probleme auf dem Valve-Handheld.

Letzten Endes solltet ihr also besser die Demo spielen, um euch ein eigenes Bild von Secrets of Grindea zu machen. Oder habt ihr in den vergangenen 13 Jahren bereits in das Rollenspiel reingeschaut? Wenn ja, wie ist eure Meinung? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!

Und keine Sorge: Wenn Secrets of Grindea absolut nichts für euch sein sollte, haben wir weitere spannende Steam-Tipps für euch am Start. Schaut einfach mal im obigen Kasten vorbei!