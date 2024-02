Squid Game: Nach drei Jahren Warten gibt’s endlich erste Bilder zu Staffel 2, die ein paar Details zur Story liefern

Ein erster Trailer zur zweiten Season Squid Game lässt noch auf sich warten, dafür schlagen jetzt erste Bilder und sogar eine Szene auf. Bildquelle: Netflix

2024 startet endlich Staffel 2 von Squid Game bei Netflix. Wann genau, wissen wir noch nicht. Dafür kurbelt der Streamingdienst so langsam das Werbekarussel an, um auf die neuen Folgen der Serie von Hwang Dong-Hyuk vorzubereiten.

Erste Bilder und eine Szene zu Squid Game: Staffel 2

Was es jetzt zu sehen gibt? Netflix hat vier Bilder zur zweiten Season veröffentlicht und auch eine erste Szene. Die zeigen unter anderem Gi-Hun (Lee Jung-jae), der den Verantwortlichen hinter dem Squid Game zum Ende von Staffel 1 Rache schwor. Darum dreht sich auch besagte Szene, in der Gi-Hun eine folgenschwere Entscheidung trifft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf den Fotos lassen sich außerdem zwei weitere Rückkehrer blicken: Der Salesman (Gong Yoo) und der Front Man (Lee Byung-hun). Außerdem ist mit der Schauspielerin Park Gyu-young ein Neuzugang für die Fortsetzung von Squid Game mit von der Partie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Konkrete Details zur Story von Staffel 2 gibt es im Moment nicht. Die gezeigten Bildern deuten aber zumindest schon einmal an, dass Gi-Hun ein zweites Mal an den tödlichen Spielen teilnimmt. Und dabei könnte natürlich der Salesman ins Spiel kommen, der Gi-Hun schon in der ersten Staffel für das Squid Game rekrutierte.

Ein finaler Trailer zu Squid Game: Staffel 2 und auch ein exakter Release-Termin lassen aktuell noch auf sich warten. Die neuen Folgen sollen irgendwann 2024 bei Netflix anlaufen.

Und falls ihr euch fragt, warum die zweite Season so lange auf sich warten hat lassen: Der Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk begann erst kurz nach dem Release von Staffel 1 damit, die Geschichte weiter zu entwickeln. Mit dem bahnbrechenden Erfolg von Squid Game hatte wahrscheinlich weder er noch Netflix gerechnet.

Damit musste Staffel 2 erstmal geschrieben werden, die Dreharbeiten wurden deshalb auch erst Ende 2023 abgeschlossen. Wer für die neuen Folgen von Squid Game zurückkehrt oder dazu kommt, enthüllte Netflix im folgenden Video:

1:45 Squid Game 2: Das globale Serienphänomen kehrt zurück und zeigt die neue Besetzung

Übrigens: Zu Squid Game ist mittlerweile eine Reality-Show bei Netflix angelaufen, die auch schon um eine zweite Staffel verlängert wurde. Das Spin-off wurde aber auch teilweise von den Teilnehmern hart kritisiert, die die Drehbedingungen als unmenschlich bezeichneten.

Es soll außerdem angeblich an einem US-Remake von Squid Game gearbeitet werden, an dem sogar David Fincher (Sieben, Fight Club) beteiligt sein könnte. Offiziell bestätigt wurde das aber bis heute nicht!

Wie gut hat euch die erste Staffel von Squid Game gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die südkoreanische TV-Serie von Netflix fortgesetzt wird oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!