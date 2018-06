Bethesda hat im Rahmen der E3 2018 nicht nur The Elder Scrolls 6 angekündigt, sondern auch die erste neue Marke in der Firmengeschichte seit 25 Jahren: Starfield. Hinter dem seit Jahren bekannten Geheimprojekt steckt ein Sci-Fi-Rollenspiel. Sci-Fi allerdings eher in der Richtung Weltraum-Abenteuer wie Mass Effect und nicht postapokalyptisch wie die Marke Fallout 76. Und anders als bei Fallout 76 wird Starfield ein Singleplayer-Erlebnis.

Ansonsten ist über das neue Spiel leider noch nichts bekannt, Chefentwickler Todd Howard deutete im Rahmen der Ankündigung allerdings an, dass wir noch einige Jahre und wohl eine Hardware-Generation auf Starfield warten müssen.

Aktuell in Produktion: Der Online-Ableger Fallout 76