Starfield: Preload überraschend gestartet, aber es steckt wenig drin

Bereit zum Abheben ist unser Raumschiff leider noch nicht mit dem Preload für Starfield.

Noch etwa ein Monat muss vergehen, bis die ersten Spielerinnen und Spieler in das Universum von Starfield eintauchen können. Bei den Fans steigen Ungeduld und Vorfreude, während Bethesda relativ verschlossen bleibt und nur wenige Nachrichten zum Spiel durchsickern lässt. Doch jetzt gibt es immerhin Neues zum Preload - allerdings nur recht wenig.

Preload auf der Xbox schon möglich

Wer Starfield auf der Konsole spielt und schon digital vorbestellt hat, erlebte nun vielleicht eine Überraschung beim Stöbern in der Spielebibliothek: Denn dort ist es bereits möglich, das Rollenspiel vorzuinstallieren. Der Download hält sich allerdings in engen Grenzen: Unsere Kollegen von MeinMMO berichten von einem mickrigen Preload von 10 MB für die Basisversion des Spiels im GamePass.

Einer unserer größten hauseigenen Starfield-Fans, Sören durfte dagegen etwa 300 MB für die Premium-Edition herunterladen. Das bleibt angesichts der Gesamtgröße von 125 Gigabyte natürlich ebenfalls nur eine verschwindend geringe Menge.

Zwar lädt die Xbox mit der Premium-Edition auch Dateien zum mitgelieferten Soundtrack und dem digitalen Artbook herunter, anhören oder lesen kann man aber beides nicht. Immerhin können sich Fans bis zum Release noch eine animierte Mini-Serie in der Welt von Starfield zu Gemüte führen:

2:39 Starfield sieht im neuen Lore-Video erstaunlich stark nach Cyberpunk 2077 aus

