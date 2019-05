Total War: Three Kingdoms schlägt sie alle in den Steam Charts

Mordhau gegen Total War: Three Kingdoms gegen Rage 2: So sah der Kampf in den Steam Charts vergangene Woche aus. Rage 2 muss sich dieses Mal deutlich geschlagen geben und verschwindet komplett aus der Top 10, nachdem es zuvor gleich dreimal vertreten war.

Three Kingdoms dreht dagegen auf, überholt Mordhau und nimmt damit den Steam-Charts-Thron ein. Bereits in der Vorwoche hatte es sich dicht an Mordhau gezeckt, obwohl die hohen Verkaufszahlen nur aus Vorbestellungen zusammenkamen. Am 23. Mai ist das Strategiespiel von Creative Assembly mit ungewöhnlichem China-Szenario endlich erschienen, der Launch hat die Verkäufe noch mal angekurbelt.

Auf den Plätzen 3 und 4 sitzen mit Playerunknown's Battlegrounds und Grand Theft Auto 5 zwei Stammgäste, auf Platz 5 setzt sich ein atmosphärisches Action-Adventure durch - A Plague Tale: Innocence kämpft sich einen weiteren Platz vor. Das wundert uns nicht, auch uns hat das Spiel mit seiner Geschichte berührt und gefesselt: A Plague Tale: Innocence im Test

Ratten, Mittelalter und Schlachten ums frühe China sprechen euch nicht an? Dann habt ihr vielleicht mit Platz 6 eure Freude: Cities: Skylines meldet sich mit dem DLC Campus zurück und stellt damit das Universitätsleben in den Vordergrund.

Der letzte Neuankömmling wartet einen Platz dahinter: The Elder Scrolls Online hat mit dem Add-on Elsweyr das nächste Story-Kapitel aufgeschlagen und führt euch in die Heimat der Khajiit und den Kampf gegen Drachen.

Die Steam-Verkaufscharts (20. bis 26. Mai 2019)