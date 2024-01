Steam-Empfehlung: Das beste Spiel aller Zeiten kostet gerade nicht mal 1 Euro

Der Steam Sale ist rum und auch Epics Gratisaktion neigt sich mit einem echten Singleplayer-Kracher furios dem Ende - doch in der Gaming-Welt gibt's immer irgendwo einen guten Schnapper zu schießen. Zum Beispiel auf Steam, denn dort ist aktuell das beste Spiel aller Zeiten (wissenschaftlich nachgewiesen) drastisch runtergesetzt. Aber halt, da gibt's noch mehr.

Highlight: Portal

PLUS 3:47 Die zehn besten PC-Spiele - Platz 1: Portal - »Da ist dir der Kopf explodiert!« - Platz 1: Portal - »Da ist dir der Kopf explodiert!«

Genre: Rätsel

Release: 10. Oktober 2007

Angebot & Preis: 0,97 Euro (90 Prozent reduziert)

Gültig bis: 11. Januar 2024

Wie gesagt: Das erste Portal ist unserer redaktionellen Meinung nach das beste Spiel aller Zeiten - und falls ihr es noch nie ausprobiert habt, dann gibt's für 90 Cent eine ziemlich günstige Gelegenheit.

Natürlich klingt Portal auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unspektakulär: Ihr benutzt eine Portalkanone, um euch durch ein paar Testkammern zu rätseln, aber selbst Rätselmuffel sollten hier unbedingt einen Blick riskieren, alleine wegen Glados und der fantastisch präsentierten Geschichte des Spiels.

Der ebenfalls fantastische Nachfolger Portal 2 ist übrigens auch um 90 Prozent auf unter 1 Euro reduziert und bietet einen großen Vorteil gegenüber dem Original: einen Koop-Modus, in dem ihr zu zweit rätselt und rätseln müsst, um die tödlichen Kammern zu überlegen.

Kauft ihr beide Spiele im Bundle, kostet euch das 1,46 Euro, da ist selbst ein Dr Stefan Frank -Roman mittlerweile teurer. Im Januar 2024 erscheint übrigens eine gigantische, kostenlose Fan-Erweiterung zu Portal, die die Brücke zwischen erstem und zweitem Teil schlägt.

Weitere coole Angebote

Auf Steam gibt's zum Wochenende noch einige weitere coole Angebote, einige sind sogar historische Tiefs, die Spiele waren also noch nie zuvor so stark reduziert. Hier einige Empfehlungen der Redaktion:

The Evil Within 1 und 2: Falls ihr Bock auf Horror habt, steht euch mit The Evil Within ein nach wie vor markerschütternd gutes Horrorerlebnis bevor. Beide Spiele sind jeweils um 85 Prozent reduziert auf 3 Euro beziehungsweise 4,50 Euro.

Das erste XCOM beziehungsweise das erste Reboot von XCOM gibt's gerade so günstig wie nie zuvor mit 90-Prozent-Rabatt für 2 Euro. Im XCOM Ultimate Bundle bekommt ihr XCOM 1 und 2 mit allen DLCs inklusive Chimera Squad für 12,50 Euro (94 Prozent reduziert).

The Pale Beyond ist quasi The Terror als Spiel: Euer Schiff steckt fernab aller Zivilisation im ewigen Eis fest und ihr müsst entscheiden, wie ihr und eure Crew damit umgeht. Um 40 Prozent reduziert auf 12 Euro (historisches Tief).

The Expanse: A Telltale Series ist noch keine zwei Monate auf dem Markt und schon um 40 Prozent reduziert auf rund 15 Euro. Leider kein gutes Zeichen für die Verkäufe des Spiels, aber die Steam-Reviews für diese interaktive Version der beliebten Sci-Fi-Serie fallen recht positiv aus.

2:03 The Expanse: Das Telltale-Spiel zur Serie zeigt neues Sci-Fi-Gameplay

Vergesst außerdem nicht, im Epic Store Guardians of the Galaxy abzugreifen. Auf GOG läuft derweil noch ein Classic Winter Sale, in dem einige Evergreens ziemlich günstig zu haben sind, darunter Dragon Age, Baldur's Gate, Dungeon Keeper und Gothic. Und falls wir irgendein spannendes Angebot übersehen haben, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen, damit wir eure Favoriten noch nachträglich aufnehmen können.